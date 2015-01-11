Власти обсуждают повышение минимального трудового стажа для получения пенсии

Реклама на сайте|Обратная связь Понедельник, 23 октября, 20:06
Регистрация на сайте
Авторизация

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Город OnLine
Акция «Техника безопасности»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Октябрь 2017 (280)
Сентябрь 2017 (356)
Август 2017 (372)
Июль 2017 (252)
Июнь 2017 (327)
Май 2017 (242)
Студия визуальных решений «Ника»
| Новости » Экономика

Власти обсуждают повышение минимального трудового стажа для получения пенсии

Повышение пенсионного возраста обсуждается уже много лет, но решиться на столь непопулярную меру администрация президента и правительство не могут, несмотря на все проблемы пенсионной системы и бюджета. Сейчас обсуждается альтернативное решение, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника: повышать не возраст, а минимальный трудовой стаж, дающий право на пенсию по старости.

Резкое повышение пенсионного возраста не поддержит общество, а постепенное – не даст эффекта для бюджета сразу, говорят два чиновника. Нужно сосредоточиться на увеличении доходов Пенсионного фонда (ПФР), объясняет один из них: повышение стажа стимулирует людей и дольше работать, чтобы потом получать более высокую страховую пенсию, и выходить из серого сектора – это обелит экономику и пополнит бюджет ПФР. Вопрос о возрасте уже отошел на второй план, обсуждаются другие идеи, присоединяется другой чиновник. В правительстве понимают, что повышать пенсионный возраст политически нецелесообразно, лучше повысить стаж, который будет стимулировать людей выходить из тени, подтверждает еще один собеседник «Ведомостей». Но и стаж резко не повысят, продолжает он: по сути, это затягивание реформы и в будущем пенсионный возраст неизбежно придется повышать.

Увеличение трудового стажа для начисления страховой пенсии может заменить повышение пенсионного возраста, считает другой собеседник «Ведомостей».

Но такая реформа возможна, только если поменять пенсионную формулу и рассчитывать пенсию, исходя из заработка работника за определенный период времени, продолжает он: чем больше стаж, тем большую долю от этого заработка составит пенсия независимо от достижения возраста.

Единой точки зрения на пенсионную реформу нет, как нет и принятых решений, утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В правительстве в последние два месяца совещаний по этому поводу не было, информирует федеральный чиновник. На уровне премьер-министра их и вовсе не проводилось, уверяет пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова.

Представитель Минфина переадресовал вопросы Минтруду, представитель Минтруда заверил, что никаких изменений в пенсионной системе не обсуждается.

Сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Чтобы получить страховую пенсию, к этому времени они должны набрать семилетний стаж уплаты взносов в пенсионную систему и заработать минимальное количество пенсионных баллов (сейчас это 11,4). Два последних требования постепенно повышаются: к 2025 г. минимальный стаж составит 15 лет, а минимальная сумма баллов – 30.

Россия – одна из немногих стран в СНГ, где пенсионный возраст остается столь низким. Например, Белоруссия с 1 января 2017 г. начала повышать его ежегодно на 6 месяцев – пока он не достигнет 63 лет у мужчин и 58 лет у женщин. Повысить пенсионный возраст предлагали Минфин и председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. Минфин – до 65 лет и мужчинам, и женщинам – с шагом 6–12 месяцев в год. ЦСР в проекте стратегии экономического развития России до 2024 г. предложил начиная с 2019 г. ежегодно поднимать пенсионный возраст на полгода – до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Это одно из необходимых условий, чтобы к 2035 г. бюджет не оказался под ударом, предупреждал Кудрин: динамика добычи нефти и газа будет ухудшаться, спрос на общественные услуги и государственные инвестиции – расти, население – стареть, денег на пенсии и медицину будет требоваться все больше. Без реформ в 2022–2050 гг. России придется увеличить расходы на пенсии и медицину на 4,5% ВВП, оценивал МВФ.

Минфин через повышение пенсионного возраста рассчитывает сократить трансферт в ПФР из федерального бюджета, знает замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. Проект бюджета на 2018–2020 гг. уже предусматривает сокращение общего трансферта из федерального бюджета (см. график). Что касается страховых пенсий, то они уже сокращаются в реальном выражении, указывает Счетная палата в заключении на проект бюджета на 2018–2020 гг.: прошлогодняя индексация не покрыла инфляцию 2015 г., работающим пенсионерам с прошлого года пенсии и вовсе не индексируются. В ближайшие три года пенсии сократятся еще на 1,6%, предупреждают аудиторы Счетной палаты.

Около 50% работающих пенсионеров продолжают трудиться из-за угрозы бедности и готовы выйти на пенсию, если она составит хотя бы 40% зарплаты, делится расчетами директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова.

Повышение стажа проблемы пенсионной системы не решит, солидарны эксперты ЦСР. Как ни повышай минимальный стаж, большого количества пенсионеров это не отсечет, поскольку средний трудовой стаж россиян и сейчас значителен – 35 лет, говорит Горлин. Стаж уже повышают до 15 лет к 2025 г., и возвращаться к этому вопросу раньше – значит создавать лишнюю социальную напряженность, уверена Овчарова. Повышение пенсионного возраста – единственное, что может изменить соотношение численности плательщиков пенсионных взносов и пенсионеров, настаивает старший научный сотрудник НИФИ Минфина Татьяна Омельчук: повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин до 63 лет вдвое сократит дефицит пенсионной системы в реальном выражении к 2030 г. и увеличит пенсии на 30–40% по сравнению с теми, что будут без повышения.

На самом деле быстрого эффекта не даст ни повышение возраста, ни повышение стажа, считает Горлин: его можно добиться, если с 2019 г. начать существенно увеличивать минимальное количество пенсионных баллов: довести их не до 30, а до 70. Это сократит число тех, кто внес недостаточный вклад в пенсионную систему, и с 2025 г. обеспечит бюджету экономию от 100 млрд руб. и более, говорит Горлин, также можно дополнительно ограничить выплаты пенсий работающим пенсионерам с учетом их дохода.

Социальный блок правительства давно предлагает ограничить пенсии богатым пенсионерам, но это приведет лишь к оттоку работающих пенсионеров в тень – он и так усилился после замораживания индексации пенсий работающим, скептичен федеральный чиновник.

Кудрин и поддерживающие его чиновники уверены, что, если постоянно поднимать вопрос повышения пенсионного возраста, у людей возникнет «эффект привыкания» и они смирятся с неизбежностью, говорит федеральный чиновник. Отношение россиян к этому вопросу сейчас существенно лучше, чем шесть лет назад, уверял бывший министр финансов в июне, ссылаясь на результаты фокус-групп ЦСР. Сторонники повышения возраста уверены, что «вода точит камень» и после выборов они добьются от власти принятия непопулярного решения, считает чиновник. Повышение пенсионного возраста болезненно, но еще хуже нарушать права работающих пенсионеров, не индексируя им пенсии, говорит другой федеральный чиновник, зато повышение возраста могло бы стать новым социальным договором между людьми и властью.

https://www.vedomosti.ru

Ключевые теги: трудовой стаж, пенсия.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Нажимая на кнопку ОТПРАВИТЬ, Я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности.
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Надежда Лемтюгина: «Понятия „быстро“ и „легко“ не сочетаются с благоустройством»
» Неужели у «Фестиваля» станет тихо?
» Праздник джаза в ДК «Маяк» онлайн
» 46% озерчан готовы покинуть город
» "58 мегатонн": Озёрск накроет волна красоты, гармонии и брутальности
» 11 лет строгого режима и миллион компенсации
» Госавтоинспекция больше не будет выдавать справки о ДТП
Обсуждаемые новости
» МАГАТЭ ставит точку в скандале вокруг рутения
» Неужели у «Фестиваля» станет тихо?
» Поддержка предпринимателей: есть ли она в Озёрске? Отвечает А.Жмайло
» Маргарита Павлова: «Количество обращений из Озерска снизилось в два раза»
» 46% озерчан готовы покинуть город
» Прогнозируются гололёдные явления
» В Сатке завершена работа над самым крупным проектом программы «Городская среда»

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, Новогорный, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, театр кукол, фестиваль, футбол, хоккей, экология

Показать все теги