Оперативная обстановка на 24 октября 2017 года

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа
1. Сегодня вторник 24 октября 2017 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была - 4 град. С
• атмосферное давление 739 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 85 %
• ветер северный 7 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе ДТП не произошло.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
1 В сетях холодного водоснабжения
Гайдара 13, Гайдара 17 с 9 до окончания
Ленинградская 7, Монтажников 22, Бажова 34 с 9 до 12 часов
Музрукова 41, Матросова 22 с 9 до 13 часов
Победы 2 с 9 до 14 часов
К.Маркса 4 п.8 с 13 до окончания
Семенова 4 с 13 до 17 часов
2 В сетях электроснабжения
Космонавтов 2,4,6 с 8 до 12 часов
Ленинградская 2,4 Блюхера 21,25 с 8.30 до 17 часов
Трудящихся 6,8,10 с 13.30 до 17 часов
3 В сетях горячего водоснабжения
Гайдара 13, Гайдара 17, Гайдара 32 с 9 до окончания
Ленинградская 7, Ленина 73, Победы 22, Матросова 28
Монтажников 22, Дзержинского 56 п.8, К.Маркса 20 п.5 с 9 до 12 часов
Музрукова 41, Свердлова 6 с 9 до 13 часов
Победы 2 с 9 до 14 часов
К.Маркса 4 п.8 с 13 до окончания
Семенова 4 с 13 до 17 часов
Вниманию жителей округа!
По прогнозу челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 октября на территории Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, ночью в юго-восточных районах до умеренного, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный 6-11 м/с, отдельные порывы до 16 м/с.
Вниманию жителей округа!
24 октября будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска и передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания.
Вниманию жителей округа!
Согласно постановлению Главы Озерского городского округа руководителям организаций, независимо от форм собственности, до 30 октября организовать уборку и вывоз мусора с закрепленных и прилегающих территорий (до 5 метров по периметру границ землепользования), уличных газонов, тротуаров и проезжей части дорог.
В связи с этим до 30 октября разрешено бесплатное пользование специализированным полигоном твердых коммунальных отходов, за исключением вывоза строительного мусора.
2.2. Гидрологическая обстановка: в норме. 2.3. Лесопожарная обстановка: в норме.
2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.
2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.
2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.
2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,11
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2.10. Обстановка на водных объектах:
Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.
С начала года на водоемах области погибло 46 человек. За аналогичный период 2016 года на водоемах области погибло 78 человек.
2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
III. Прогноз возможных ЧС на 24.10.2017 г.
3.1. Опасные явления: не прогнозируются.
3.2. Комплекс неблагоприятных явлений: не прогнозируется.
3.3. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, ночью в юго-восточных районах до умеренного, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный 6-11 м/с, отдельные порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью минус 3-8º, в горах и низинах до минус 11º, днем от 0º до минус 5º.
3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение
неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.
3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,2) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется.
3.5. Техногенные ЧС:
3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: ухудшение видимости и состояния дорожного покрытия при выпадении осадков, а также нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.
3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,2). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.
3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).
3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с неустойчивыми погодными явлениями, низкой температурой воздуха ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога.
3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.
3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _195_ обращения граждан.
http://www.ozerskadm.ru