Роскачество проверит, из чего делают «докторскую» колбасу

Истинный состав "докторской" колбасы скоро станет известен широкому кругу общественности. Расскажут о нем эксперты Роскачества. Организация начала закупки "докторской" по стране, сообщает "Российская газета".

Ее приобретут в 13 регионах, в том числе в Тверской, Владимирской, Ярославской, Белгородской областях, Пермском крае, в Москве, Санкт-Петербурге.

Продукт протестируют по 83 показателям качества и безопасности. В том числе изучат, есть ли в ее составе синтетические красители, консерванты, соя, крахмал, из какого именно мяса она изготовлена, присутствует ли в ней ДНК птицы, собаки или лошади.

Также экспертиза установит, есть ли в колбасе гормоны роста, антибиотики тетрациклиновой группы, сульфаниламиды, которые не регламентируются российским законодательством.

Отдельным вектором исследования станет изучение в составе колбас каррагинана и полифосфатов, сообщили "РГ" в Роскачестве. Первая добавка способна удерживать влагу, а вторая - не дает ей испариться, это позволяет увеличивать мышечную массу продукта. Недобросовестные производители, пользуясь подобными ингредиентами при производстве, занижают количество или скрывают огрехи качества натурального сырья, уточняют эксперты организации.

Кстати, по требованиям государственного стандарта в состав колбасы "докторской" должны входить: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль, сахар (или глюкоза), пряности (орех мускатный или кардамон), антиокислитель: аскорбиновая кислота (Е300) или аскорбат натрия (Е301), фиксатор окраски: нитрит натрия (Е250). Если в ней присутствуют другие ингредиенты или дополнительные, то это уже не "докторская".

Впрочем, закон разрешает делать колбасу не по ГОСТу, а по собственному рецепту - ТУ и стандартам предприятия, но в этом случае название колбасы должно отличаться. Например, ее можно назвать "докторская любимая" или "особая", уточняют в Роскачестве.

Что касается нитрита натрия, то это пищевая добавка, которую используют вместо красителя для мясных продуктов с длительным сроком хранения, поясняет заместитель директора по научной работе ВНИИМП им. В.М. Горбатова Анастасия Семенова. При изготовлении они теряют привлекательный вид, приобретая серый оттенок. А нитрит натрия позволяет сохранять товарный вид колбас и сосисок. При этом в готовой колбасе нитрита натрия не должно оставаться, следовательно, эта добавка безопасна для здоровья.

Эксперт дала несколько советов, как не ошибиться при выборе "докторской" колбасы.

Во-первых, стоит посмотреть, есть ли в упаковке знак ГОСТ. Это будет гарантировать, что колбаса сделана по традиционному рецепту.

Во-вторых, следует ознакомиться со сроком годности. Чем позже сделана колбаса, тем больше уверенности в том, что условия его хранения не были нарушены на пути от изготовителя до потребителя.

В-третьих, лучше выбирать колбасу в натуральной или проницаемой оболочке. У такого продукта срок годности, как правило, меньше, а вкус и аромат выразительнее.

В-четвертых, предпочитайте покупать небольшой батончик, а не нарезку, поскольку нарезка быстро окисляется. Ее можно взять, если вы планируете съесть колбасу сразу.

Ну и, в-пятых, настоящая "докторская" колбаса не может стоить 200 рублей за килограмм. А высококачественная "докторская" в магазине не может стоить дешевле 600 рублей за килограмм.

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