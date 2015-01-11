Первый заместитель начальника главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин принял участие в семинаре для руководителей школьных лесничеств и детских экологических объединений региона. Мероприятие состоялось в филиале МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска» в поселке Каштак, сообщает пресс-служба ведомства.

В учебно-информационном семинаре приняли участие представители Главного управления лесами Челябинской области и подведомственных учреждений, Общественной палаты региона, министерства образования и науки, областного центра дополнительного образования детей, Челябинского государственного университета, представители школьных лесничеств и детских экологических объединений Южного Урала и другие. Всего мероприятие посетили более 50 человек.

Поприветствовав собравшихся, первый заместитель начальника ГУ лесами Валерий Нигматуллин подчеркнул: «Такие семинары необходимы и особенно актуальны в рамках проходящего в стране Года экологии. Работа со школьными лесничествами и экологическими объединениями ведется постоянно. Сегодня мы можем видеть результат этих трудов: в этом году в Челябинской области увеличилось количество школьных лесничеств – теперь их 28 и еще два находятся в стадии оформления документов. Самое главное, что у ребят есть интерес к познанию природы родного края, который появляется благодаря работе наставников».

Отметим, в 2016 году в Челябинской области насчитывалось 27 школьных лесничеств. В 2017 году из этого перечня выбыли ребята, посещающие занятия в зоопарке, а взамен присоединились школьные лесничества, созданные в Кунашакском и Октябрьском лесничествах. Еще два объединения из Чебаркуля также в скором времени пополнят ряды школьных лесничеств.

В рамках семинара были заслушаны доклады специалистов Главного управления лесами Челябинской области, областного центра дополнительного образования детей, а также кураторов и руководителей школьных лесничеств и детских экологических объединений об их деятельности по итогам 2017 года и планах на 2018 год.

Как сообщили организаторы мероприятия, состоялся обмен опытом между наставниками из разных муниципальных образований Южного Урала. Помимо этого, кураторы и руководители школьных лесничеств и детских экологических объединений получили методические материалы по актуальным направлениям работы.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinskoy-oblasti-uvelichilos-kolichestvo-shkolnyh-lesnichestv-41536