Безответственных водителей-родителей не выявлено

25 октября 2017 года на территории Озерского городского округа были проведены профилактические мероприятия нарядами ОГИБДД, направленные на предупреждение нарушений, допускаемых водителями при перевозке несовершеннолетних детей в салонах автомобилей.

Основная цель мероприятия - снижение тяжести последствий от ДТП и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, связанного с нарушением правил перевозки детей в транспортных средствах.

За период проведения данного мероприятия сотрудниками ГИБДД было проведено 153 профилактические беседы с водителями ТС о необходимости использования специальных детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке несовершеннолетних детей в салонах автомобилей. Нарушений правил перевозки детей не выявлено.

ГИБДД напоминает, что автокресло необходимо для обеспечения безопасности и сохранения жизни и здоровья ребенка, а не для сотрудников ГИБДД, чтобы избежать штрафных санкций. Ребенок должен плотно сидеть в кресле и быть зафиксирован ремнем безопасности, а кресло надежно закреплено на сидении машины, иначе оно не спасет малыша в случае совершения ДТП.

Такие проверки сотрудники ГИБДД будут проводить и в дальнейшем в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск