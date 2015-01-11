Иномарка перевернулась на льду – двое взрослых и ребёнок ранены

Водитель автомобиля «Мицубиси L-200» не справился с управлением – его подвела летняя резина. Машина на большой скорости заскользила по льду, перевернулась и вылетела вверх тормашками в кювет.

По предварительным данным, в машине находилось три человека: муж, жена и 14-летний мальчик. Семья ехала из Озёрска в Челябинск.

Все трое в результате аварии получили ранения и были доставлены в городскую больницу. Водитель - отец семейства - находится в реанимации.

https://lentachel.ru