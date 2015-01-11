Опер антикоррупционного главка МВД РФ не признал вину по делу Комарова

Бывший оперативник управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Сергей Астафуров не признал вину по делу о фальсификации доказательств по делу владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы суда, сегодня, 25 октября, участники процесса приступят к исследованию доказательств.

«На заседании 24 октября Астафуров отказался признать вину», – отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее Басманный суд Москвы санкционировал арест сотрудника МВД по делу о превышении полномочий в отношении владельца ЧТПЗ Андрея Комарова и адвоката предприятия Александра Шибанова.

Астафурову вменяется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий в виде задержания подозреваемого, предъявление обвинения и избрание меры пресечения фигурантам дела. Полицейский ранее называл свое дело «местью олигарха Комарова».

В 2014 году Комаров был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции МВД. Он обвинялся в коммерческом подкупе чиновника ФГУП «Промресурс». Вместе с ним был задержан и его адвокат Александр Шибанов, который входил в Совет директоров ЧТПЗ. Против Комарова и Шибанова было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп). В 2016 году дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Позже было заявлено, что дело против Комарова и Шибанова оказалось сфабриковано.

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