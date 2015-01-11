Детскому парку — 65! Лучшее, конечно, впереди!

24 октября озёрский Детский парк отметил своё 65-летие.

В далёком 1952 году на свободном участке леса прорубили аллеи, установили первые аттракционы и скульптуры животных. Здесь работало «Колесо встреч», "Детская карусель" и многие другие. Внешний вид Детского парка преобразился в 80-е годы – тогда на его территории установили новые развлекательные конструкции, деревянные скульптуры и арки при входе. В 2002 – 2004 годах Детский парк активно пополняется аттракционами. В мае 2003 года здесь открылась новая детская площадка с деревянными фигурами, оформленная студентами–умельцами профессионального лицея №16.

Наступил 2017 год. Год, когда Детский парк пополнился инклюзивной игровой площадкой от фонда "Обнажённые сердца" Натальи Водяновой. Совсем недавно состоялось её официальное открытие, где и.о. директора ПКиО Луиза Белая рассказала собравшимся журналистам, что в 2018 году благоустройство парка для маленьких озерчан будет продолжено.

Между тем, в нашу редакцию поступил ряд вопросов относительно этого самого благоустройства. В частности, озёрских мам очень интересует вопрос появления асфальтовой дорожки в районе нового детского городка. Ведь сейчас к площадке можно подобраться разными способами, но ни один из них не годится для мам с колясками, тем более с инвалидными: так, со стороны улицы Советская нужно преодолеть множество спупеней. А если идти со стороны проспектов Ленина или Победы, то попадаешь на обычную земляную тропинку, которая при не самых благоприятных погодных условиях будет размыта и разбита.

За разъяснениями мы обратились к главному инженеру ПКиО Сергею Козелу. По словам специалиста, согласно существующим проектам благоустройства, вокруг "Водяновской" площадки планируется замена покрытия, появление навесов для колясок. Кроме того, со стороны улицы Советской уже давно предполагается установка пандуса. Но когда он будет установлен - пока неизвестно. Но одно ясно точно: благоустройство единственного в Озёрске Детского парка будет продолжено.

Александра Лебедева