Индустриальный парк «Новогорный» появится вблизи Озёрска

На Южном Урале планируют открыть три новых индустриальных парка: «Новогорный» вблизи Озерска, «Рудничный» в Саткинском районе и «Верхний Уфалей» на площадях «Уфалейникеля». Управлять им будет недавно созданное АО «Управляющая компания Парка индустриальных инноваций Малая Сосновка». Об этом губернатору Челябинской области Борису Дубровскому доложили на совещании, передает пресс-служба главы региона.

Сейчас на Южном Урале работает два индустриальных парка, внесенных в реестр минпромторга РФ. По словам министра экономического развития Челябинской области Сергея Смольникова, в регионе для них созданы все условия. Резиденты и управляющая компания «Станкомаш» пользуются льготами по региональным налогам на прибыль и имущество организаций, а также льготами по земельному налогу.

«Среди основных ограничений развития «Станкомаша» в Челябинске была реконструкция участка автодороги на улице Енисейской, – отметил Сергей Смольников. – В этом году выделено 145,3 миллиона рублей из областного дорожного фонда и проведена ее реконструкция».

В июле текущего года в реестр индустриальных парков и управляющих компаний минпромторга России был внесен «ММК – Индустриальный парк». Сейчас на этой площадке работает 13 резидентов. «В основном это малый и средний бизнес – производитель нестандартного технологического оборудования, светодиодных светильников, а также сервисные предприятия, – уточнил директор Владимир Дремов. – Своим резидентам мы предоставляем льготную арендную ставку, пакет налоговых стимулов, готовые площади и инфраструктуру».

Дремов подчеркнул, что компания нацелена на привлечение якорных резидентов, при этом в приоритете создание крупных металлургических производств, например, чугунно-литейного завода, предприятий по глубокой переработке металлов.

Глава Южного Урала Борис Дубровский поручил представителям парка проработать вопрос по развитию новых компетенций в парке.

«Магнитогорский парк в сотрудничестве с комбинатом и техническим университетом может стать центром инноваций, а площадку парка необходимо рассматривать как полигон для апробации новых технологических решений в металлургии и смежных отраслях», – отметил он.

Добавим, в декабре 2016 года в минпромторг России также был направлен пакет документов на создание индустриального парка «Техникс» на территории Челябинского тракторного завода. Выявлены замечания, проводится работа по их устранению. Планируется, что пакет документов будет повторно отправлен в следующем году. После включения индустриального парка в федеральный и региональный реестры для резидентов и управляющей компании начнут действовать льготы.

http://fedpress.ru/news/74/economy/1881959