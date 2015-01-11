Малое и среднее предпринимательство в Озёрске: условия, поддержка, перспективы

Созданы ли в нашем городе условия для развития? Какие администрация ставить предпринимателям преграды? Были ли повышения арендной платы для предпринимателей, арендующих муниципальные площади, в этом году? Планируются ли они в 2018? Почему пустует "Фестиваль"? Появятся ли в городе новые торговые сети? Сохраняют ли свою актуальность для озерчан городские рынки, будут ли они как-то развиваться, планирует ли администрация принимать участие в их развитии? Рекомендовали бы вы озерчанам уходить в бизнес? На эти волнующие вопросы в интервью Озёрск.ру ответил начальник управления экономики Александр Жмайло.