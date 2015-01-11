В Челябинской области увеличатся штрафы за нарушение правил благоустройства

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области одобрили поправки в закон, согласно которым штрафы за нарушение правил благоустройства увеличатся в два раза, передает корреспондент Агенства новостей «Доступ».

«У нас реализуются масштабные проекты по благоустройству, в которые вкладываются большие деньги. В текущем году на проект "Комфортная городская среда" потрачено около 2 млрд рублей. Федеральный центр обратил внимание на то, что за нарушение правил благоустройства должна быть установлена ответственность», – заявил вице-спикер Заксобрания Анатолий Брагин.

После принятых на заседании областного парламента поправок, санкции за самовольный демонтаж малых форм, снос скамеек, урн и бордюров увеличатся в два раза. Придется отвечать в двойном размере и за несвоевременную уборку мусора, и за ненадлежащее содержание крыш, а также фасадов зданий. Правда, новые штрафы будут действовать только с 1 января 2021 года – это требование федерального законодательства.

Еще один законопроект, который был рассмотрен на заседании Заксобрания в первом чтении, разработан депутатами из Магнитогорска. Они предлагают установить ответственность за самовольные земляные работы без наличия соответствующего ордера, когда это не касается строительства. В случае если поправки примут, нарушителей накажут штрафом от 1 до 3 тыс. рублей (для граждан), до 10 тыс. рублей (для должностных лиц) и от 10 до 20 тыс. рублей (для юрлиц). Такие же санкции будут налагаться на тех, кто воспользовался просроченным ордером на земляные работы.

О важной инициативе в области благоустройства рассказал председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). «Инициатива касается того, чтобы наделить полномочиями по составлению административных протоколов помимо должностных лиц органов местного самоуправления (МСУ) также должностных лиц муниципальных организаций. Сейчас вторые уполномочены только составлять акты, а оформлением протоколов занимаются должностные лица органов МСУ. Чтобы не увеличивать количество чиновников в муниципалитетах, мы предлагаем Федерации дать полномочия составлять протоколы должностным лицам МУПов. Нас поддерживают многие муниципальные организации из других регионов, потому что это весьма болезненный вопрос», – подытожил он.

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