Приняты решения социальной направленности

26 октября состоялась очередная сессия Собрания депутатов, в работе которой приняли участие 18 представителей этого органа местного самоуправления. На заседании были рассмотрены 25 вопросов, большая часть которых касалась распоряжения муниципальным имуществом.

В числе первых народные избранники рассмотрели и одобрили предложения специалистов администрации по внесению изменений в действующие нормативные документы, а именно: ряд положений в сфере муниципальной службы, архитектуры и градостроительства, экономики, аренды недвижимого имущества были скорректированы в связи с изменениями в федеральном законодательстве и введением одноглавой системы управления в ЗАТО.

Большинством голосов депутаты приняли решение в ближайшее время провести в Озерском городском округе публичные слушания: по проекту решения Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства Озерского городского округа Челябинской области" (14 ноября 2017 года, в 17:30 по адресу: пр. Ленина, дом 30-а) и по проекту Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Озерского городского округа на 2017-2035 годы (23 ноября 2017 года, в 17:30 по адресу: пр. Ленина, дом 30-а). Необходимость данных общественных обсуждений не вызвала у депутатов сомнений в связи с тем, что оба нормативных документа должны действовать на территории каждого городского округа согласно закону и призваны обеспечить сбалансированное и перспективное развитие инфраструктуры в муниципальном образовании.

Одним из ключевых на сессии стало внесение изменений в главный финансовый документ Озерского городского округа: депутаты согласовали увеличение доходной части местного бюджета на сумму более 49 млн. рублей за счет дотации и межбюджетных трансфертов из региона. Вместе с тем провели перераспределение ассигнований, предусмотренных для главных распорядителей бюджетных средств. В числе других МУ «Управление капитального строительства» получило возможность для финансового маневра: например, образовавшаяся на аукционах экономия будет направлена на строительство четвертой очереди газопровода в п. Новогорный, на капитальный ремонт теплотрассы в МБСЛШ им. Гагарина и на подготовку инвестиционной площадки в п. Новогорный.

Собрание депутатов также поддержало инициативу управления имущественных отношений администрации и приняло по договору безвозмездной передачи в собственность Озерского городского округа, включило в состав казны имущество, которое образовалось в результате проведения муниципального конкурса социальных проектов: стелу Героя Советского Союза А.Б. Логинова, памятный знак «Мужеству ликвидаторов радиационных аварий» и наружное освещение рядом с ним, памятник «Всем строителям Озерска посвящается», фигурные металлические стенды в сквере по пр.Ленина,62. Все эти объекты с сегодняшнего дня будут учитываться при заключении договоров УКСиБ по содержанию мест общего пользования.

В большом блоке имущественных вопросов наиболее значимыми оказались два, особой социальной направленности. Во-первых, депутаты согласовали изъятие из оперативного управления СКОШ №36 в состав казны округа для передачи в оперативное управление МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №15 «Семицветик» здания детского комбината и сопутствующей хозяйственной постройки. В данном случае Собрание прислушалось к мнению специалистов управления образования, которые нашли способ не только сохранить шесть специализированных групп для малышей, нуждающихся в особом уходе, но и ввести дополнительные ясельные группы для тех, кто пока не обеспечен местами в детских дошкольных учреждениях.

Кроме того, на сессии удалось сдвинуть с мертвой точки давно нуждавшуюся в развитии тему городского музея. В течение долгих лет это учреждение не имело собственного помещения. Теперь благодаря совместным усилиям администрации и Собрания депутатов хранители истории получили свою официальную прописку: депутаты посчитали целесообразным разместить МБУ «Городской музей» в нежилом помещении по адресу: г. Озерск, пр. Победы, 2 (которое само по себе является объектом культурного наследия регионального значения). Здесь планируется развернуть два экспозиционно-выставочных зала, будет оборудовано хранилище фондов и появятся административные кабинеты.

В ходе рабочей повестки депутаты также заслушали информацию об исполнении вопросов местного значения двумя подразделениями администрации – управлением культуры (об обеспечении жителей округа услугами организаций культуры INFORMACIYa-26.10.2017-NA-SESSII.doc [86,5 Kb]) и управлением образования (об итогах летней оздоровительной кампании 2017 г.).

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