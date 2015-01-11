МЧС предупреждает о шквалистом ветре в Челябинской области 28-29 октября

Управление МЧС по Челябинской области распространило оперативное сообщение о шквалистом усилении ветра 28-29 октября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из сообщения, в конце дня 28 и в течение 29 октября ожидаются усиление ветра до 19-24 метров в секунду, дождь, мокрый снег, на дорогах гололедица.

Изменение погоды ухудшает дорожные условия, повышает риск совершения дорожно-транспортных происшествий.

Перед поездкой на дальние расстояния следует проверить техническое состояние автомобиля, количество топлива в баке, а также иметь достаточный запас продуктов питания и теплую одежду. Пользователям автомобилей с дизельными двигателями необходимо заправлять только зимнее ДТ.

При усилении ветра повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах и линиях энергосистем. Спасатели рекомендуют не прятаться в остановочных комплексах общественного транспорта, не находиться рядом с рекламными щитами и деревьями.

Кроме того, в ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности. При шквале часто происходит схлестывание воздушных линий электропередачи, что также способствует возникновению пожаров. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры или дома стоит немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток.

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