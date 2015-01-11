Материалы на «Жемчужинку» направлены в Главное Контрольное управление

Крупнейший детский сад №58 проверили ревизоры Контрольно-счётной палаты.

Более тридцати листов заняли результаты проверки «Центра развития ребенка – детского сада №58 «Жемчужинка» специалистами Контрольно-счётной палаты Озёрского городского округа. По результатам ревизии выявлены многочисленные нарушения по 13 статьям Федерального закона №44, а также постановлений Правительства РФ.

За неполный месяц Контрольно-счётная палата проверила соблюдение «Центром развития ребенка» требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг в период с декабря прошлого по конец августа текущего годов. Общее количество нарушений, отражённых в акте №10 от 19 октября 2017 года, составило более сотни. Недостатки в работе администрации «Жемчужинки», выявленные в ходе проверки, касаются и организации проведения контрактной работы, и взаимодействия с подрядчиками и поставщиками.

Аудиторами Контрольно-счётной палаты в адрес руководства «Центра развития ребенка - детского сада №58 «Жемчужинка» выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Однако никаких санкций со стороны КСП Озёрского городского округа не последовало, решение вопроса о возбуждении дела об административных правонарушениях по фактам выявленных нарушений находится в компетенции Главного контрольного управления Челябинской области, куда и направлены материалы проверки.

Озёрск.ру