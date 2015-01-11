» Старшему смены спасателей пришлось нырять за ушедшим под воду подростком

29 октября 2017 в 20.30 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа по линии 112 (с сотового телефона) поступило сообщение, что на озере Большая Нанога, в районе дома № 26 по бульвару Гайдара, слышны крики о помощи. На место происшествия в 20.42 прибыла дежурная смена спасателей. В 150-200 м от берега в полынье барахтались два подростка. Были вызваны две бригады медиков. Кроме того, для освещения места происшествия прибыла машина пожарной части.

Старший смены спасателей И.А. Степашов в гидрокостюме выдвинулся по льду к полынье. В 20.51 один из подростков (2002 г.р.) добрался до камышей и вышел на берег самостоятельно. Мальчика укутали, посадили в автомобиль спасателей (от госпитализации подросток впоследствии отказался).

За вторым подростком пришлось нырять, т.к. он ушел под воду. И.А. Степашов нырнул, обвязал мальчика концом Александрова и, прорубая лед, потащил пострадавшего (2002 г.р.) к берегу. Подросток госпитализирован в реанимационное отделение ЦМСЧ -71 с сильным переохлаждением.

Вниманию озерчан!

Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей.

Серый, молочно-мутного цвета, ноздреватый и пористый — такой лед очень опасен, так как обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:

безопасная толщина льда для одного человека не менее 7-10 см;

безопасная толщина льда для сооружения пешей переправы 15 см и более.

Убедительная просьба к озерчанам: не выходите на тонкий неокрепший лед!

Уважаемые родители!

· НЕ ПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ НА ЛЕД ВОДОЕМОВ!

· Объясните детям, что игры на тонком льду опасны для жизни!

Вода ошибок не прощает, а жизнь у вас одна!

Если вы стали свидетелем несчастного случая на льду, немедленно звоните 112 с сотового телефона.

Елена Коробова, инструктор ГО