Правительство Челябинской области дополнительно направит 1,1 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетников

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил соответствующим ведомствам организовать комплекс работ, направленный выполнение «майских указов» Президента РФ Владимира Путина и повышение заработной платы работникам бюджетной сферы с ноября текущего года.

«Экономика Челябинской области показывает рост, появились дополнительные доходы. Мы приняли решение направить 1,1 млрд рублей из областного бюджета на повышение заработной платы сотрудников бюджетной сферы, чтобы ее уровень отвечал тем требованиям, которые установлены в Указах Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», – подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Повышение заработной платы в плановом порядке ожидает всех работников бюджетной сферы: сотрудников системы образования, учреждений культуры, соцработников, всех категорий медицинского персонала. «Необходимые документы подготовлены, расчеты сделаны по структуре заработной платы и по объемам необходимого финансирования», – уточнил первый заместитель губернатора Евгений Редин.

http://gubernator74.ru