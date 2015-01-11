«Маяк» со второй попытки добился справедливости в московских судах

Неисполнение 30-миллионного контракта обернулось для поставщика крупными проблемами.

Почти полгода понадобилось юристам ФГУП «ПО «Маяк», чтобы добиться восстановления законности и соблюдения условий контракта, заключенного более года назад. История вопроса такова.

В 2016 году производственное объединение «Маяк» заключило контракт на поставку полупроводниковых выпрямителей с московским ООО «ПРО-СтройИнвест». Сумма сделки составила более 30 миллионов рублей. Однако поставщик, получив частичную оплату за планируемую поставку, своих обязательств не выполнил.

Согласно действующему законодательству, заключению контракта сопутствовало соглашение о так называемой банковской гарантии: в случае неисполнения обязательств поставщиком или исполнителем работ пострадавшая сторона получает компенсацию. В случае с «Маяком» и «СтройИнвестом» размер гарантии был определен в размере 9 миллионов.

Как только стало окончательно понятно, что «СтройИнвест» сорвал сроки поставки электрооборудования, «Маяк» направил соответствующее уведомление в банк, предоставивший гарантию, с требованием её выплаты. Однако АО «АБ Аспект» в выплате отказало. Юридическая служба «Маяка» была вынуждена обратиться в Московский Арбитражный суд.

В столичном Арбитраже состоялось несколько заседаний по иску «Маяка», однако добиться исполнения условий договора ядерщикам не удалось. Московские судьи, как впоследствии выяснилось, не до конца разобравшись в сути дела, посчитали финансовые обязательства «СтройИнвеста» выполненными. Дело в том, что после объявления о прекращении договорных отношений недобросовестная фирма несколькими частями перечислила «Маяку» средства, полученные ранее в качестве аванса.

Дополнительно на отрицательное решение суда повлияло и то обстоятельство, что Управление Федеральной антимонопольной службы отказало в требовании вносить «СтройИнвест» в Общероссийский Реестр недобросовестных поставщиков. В получении 9 млн. рублей компенсации озёрскому предприятию было отказано.

Не согласившись с решением Арбитражного суда Москвы, ФГУП «ПО «Маяк» обратилось в апелляционную инстанцию. Девятый Арбитражный Апелляционный суд Москвы подошёл к спору двух несостоявшихся партнёров более тщательно. Как сказано в судебном решении, «по логике ответчика, истец, получив обратно своё же авансирование, должен остаться без товара, а гарант получает освобождение от обязательства по обеспечению поставки товара». Также апелляционная инстанция пришла к выводу, что наличие решения ФАС об отказе во включении сведений в Реестр недобросовестных поставщиков не является доказательством абсолютной правоты компании, сорвавшей контракт.

Многомесячное разбирательство в столичных судебных инстанциях завершилось для «Маяка» победой. Постановлением № 09АП-40924/2017-ГК Девятый Апелляционный суд постановил: выплатить ядерному предприятию полную сумму банковской гарантии в размере 9.096.000 руб. 00 коп., 472.992 руб. неустойки, а также неустойку на всю сумму гарантии по день фактической оплаты долга.

Озёрск.ру