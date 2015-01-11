Прокуратура занялась проверкой деятельности Комбината школьного питания

Контрольно-счётной палатой Озёрского городского округа опубликованы материалы контрольного мероприятия в Муниципальном унитарном предприятии «Комбинат школьного питания». Ревизоры КСП проверили эффективности использования муниципального имущества в период 2016-го и текущий период 2017 годов.

Согласно выписки из акта планового контрольного мероприятия №7, в настоящий момент МУП «КШП», кроме управления и бухгалтерии, имеет обособленные структурные подразделения: пищеблоки при муниципальных общеобразовательных учреждениях, продуктово-хозяйственный склад, столовую № 1, пищевую лабораторию, кондитерский цех по ул. Ермолаева, магазин «Сластена», торговый павильон и производственный участок. Общие активы КШП на конец 2016 года оценивались в 9 млн. 636 тыс. рублей. При этом размер уставного фонда предприятия превысил стоимость чистых активов на 12, млн. рублей, что является нарушением Федерального «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

За весь проверяемый период в деятельности Комбината зафиксировано существенное снижение показателей. Неисполнение планового показателя по доходам обусловлено снижением покупательской способности населения, уменьшением количества учащихся, получающих школьное питание и отсутствием контрактов на оказание услуг в загородных лагерях «Орленок» и «Звездочка», заключают ревизоры в акте проверки.

Среди нарушений, выявленных в ходе проверки, отмечено, что при формировании учетной политики в отношении объектов бухгалтерского учета (организация учета и контроля платного питания в школах, обслуживание мероприятий по предварительным заказам) предприятием не разработано рациональное ведение бухгалтерского учета исходя из условий хозяйствования и величины организации.

В акте КСП отмечено, что по итогам проведенной инвентаризации основных средств излишков и недостач не выявлено. При првоерке остальных активов (инвентаря и хозяйственных принадлежностей) выявлены расхождения и нарушения в учете.

В результатах проверки Комбината школьного питания также содержатся сведения о многочисленных нарушениях при ведении кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами, учета начисленных и поступивших доходов от оказания услуг по предварительным заказам и платного школьного питания. Единственным разделом акта проверки, в котором ревизоры не отразили недочеты в деятельности Комбината, оказался п. 11 «Проверка расчетов с персоналом по оплате труда».

По результатам проверки директору Муниципального унитарного предприятия «Комбинат школьного питания» направлено Представление для устранения выявленных нарушений и замечаний. Материалы контрольного мероприятия направлены в Собрание депутатов Озёрского городского округа и прокуратуру ЗАТО г. Озёрск.

Озёрск.ру