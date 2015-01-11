Челябинская область стала лидером в России по благоустройству

Количество реконструируемых объектов на Южном Урале достигло 887 территорий, среди которых дворы, парки и стадионы.

Власти Челябинской области подводят итоги реализации в текущем году всероссийского проекта благоустройства партии «Единая Россия» — «Формирование комфортной городской среды». На сегодняшний день Южный Урал стал общероссийским лидером по количеству объектов благоустройства. Их готовность в рамках программы приближается к отметке в 90 %.

«Всего в регионе реконструируется 887 территорий, 98 из которых это общественные территории — скверы, парки, спортивные сооружения», — уточнил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

Десять муниципалитетов региона уже завершили реализацию данной программы, а лидерами стали города Златоуст и Южноуральск, а также Агаповский, Верхнеуральский, Октябрьский, Кизильский, Кусинский, Пластовский, Уйский и Чесменский районы. Благодаря проекту удалось реализовать одну из самых масштабных задумок — реконструкция стадиона в поселке Новосинеглазово. На этот объект, который был построен фактически с нуля, выделили 42,5 млн рублей, из которых 34,5 млн в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», 10,35 млн предоставил бюджет Челябинской области, а 8 млн добавил частный инвестор — завод «Трубодеталь».

«Реконструкция стадиона — это только часть масштабного проекта по благоустройству поселка Новосинеглазовского. Рядом со спортивным объектом в скором времени появится большой сквер для отдыха горожан. Его строительство также проводится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в сотрудничестве с частным инвестором», — пояснил министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин.

Еще одним масштабным проектом стала реконструкция городского сквера в Магнитогорске. Именно здесь находится знаменитый на весь мир монумент «Тыл — фронту». Строительные работы уже близятся к завершению, а сдача объекта запланирована на ноябрь. Из бюджета программы благоустройства промышленному городу выделили на данную реконструкцию более 48 млн рублей. Причем серьезная помощь оказывалась не только крупным городам области. В Сатке удалось создать городской сквер на тему повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Для отдыхающих подготовили прогулочные дорожки и лавочки, а детей удивят фигуры героев повести, а главный герой с высоты птичьего полета напоминает планеты, вращающиеся по орбите. Уже известно, что региональный минстрой отберет лучшие проекты по благоустройству для участия во всероссийском конкурсе.

«Реализованные в рамках программы проекты благоустройства принимаются от муниципалитетов до 1 ноября. Лучшие из них будут направлены на национальный конкурс лучших проектов, реализованных в субъектах страны в 2017 году, учрежденный Минстроем России», — рассказал Виктор Тупикин.

Общая сумма потраченных средств на улучшение городской среды городов Челябинской области превысила 1,1 млрд рублей. Из федерального бюджета регион получил 833 млн, остаток средств выделил областной бюджет. Деньги направлены в 43 муниципалитета: на благоустройство 789 дворов — 775,9 млн рублей, 98 общественных территорий — 388 млн рублей и одного парка — Сквера памяти участников Великой Отечественной войны в Троицке — 27,4 млн рублей.

«Формирование комфортной городской среды названо президентом России Владимиром Путиным одним из основных направлений стратегического развития страны. Мы должны максимально использовать возможности программы благоустройства, чтобы развивать городскую среду в регионе», — заключил губернатор Борис Дубровский.

https://www.up74.ru/articles/news/98608/