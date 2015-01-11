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Тонкий лёд беспечности не прощает

Представители озерских средств массовой информации встретились со сменой спасателей, предотвративших настоящую беду, которая могла случиться с подростками, неосторожно вышедшими на тонкий лёд на озере Большая Нанога в воскресенье вечером.

29 октября, в 21:30 в единую диспетчерскую службу поступил вызов от жителей города, которые сообщили о том, что на набережной по бульвару Гайдара прохожие слышат крики о помощи, – рассказывает о происшествии старший дежурный смены Иван Степашов. – Граждане не могли самостоятельно определить, откуда именно слышны крики. Прибыв на место, мы обнаружили, что крики доносятся из-за лабузы, также нам удалось выяснить, что пострадавших двое.

Следует отметить, что на место вызова в составе дежурной смены прибыли также спасатели 3-его класса Михаил Комаров и Игорь Жолобов, они оперативно переоделись в сухие гидрокостюмы, специально предназначенные для работы на воде. Так как лёд был чрезвычайно тонким, двум спасателям выйти на лёд не удалось, на поиски подростков отправился Иван Степашов, а двое его сослуживцев страховали его с берега. Ему удалось добраться до лабузы и обнаружить первого пострадавшего:

Он провалился под лёд, но смог самостоятельно выбраться и находился на лабузе, на более или менее прочной поверхности. Он кричал и звал на помощь, чем собственно и спас своего товарища, а не бросил его одного. При беглом осмотре я убедился, что у пострадавшего повреждений нет, и отправил его к берегу, где стояла оперативная машина, и её дальний свет служил ориентиром в темноте. Подросток благополучно добрался до берега, был согрет в дежурной машине и передан бригаде скорой помощи.

По словам спасателей, второй пострадавший находился в водной полынье, он был уже обессилен и держался на воде только за счёт вздувшейся куртки, которая служила своего рода спасательным средством.

Подростку был брошен конец Александрова, но самостоятельно ухватиться за него и подтянуться он не смог, – отметил Иван Степашов. – Я спустился в воду, обвязал пострадавшего спасательным средством и, пробивая лёд, начал двигаться вместе с ним к лабузе, к более крепкой поверхности, чтобы найти возможность выбраться на лёд и транспортировать пострадавшего к берегу. Добравшись до лабузы, я обнаружил, что глубина воды там – около 1 метра, и это значительно облегчило ситуацию. Я смог выбраться на лёд сам, вытащить пострадавшего, а затем, соблюдая дистанцию порядка 5 метров, чтобы тонкий лёд под нами не провалился, тянул его за собой до берега. У берега с помощью спасателей, медиков и собравшихся очевидцев, мы быстро достали ребёнка из воды и передали его медикам.

Как сообщил журналистам заместитель начальника муниципального учреждения «Поисково-спасательной службы» Александр Темнов, первый подросток от медицинской помощи отказался и был сразу же доставлен домой. Через социальные сети его родители передавали спасателям слова благодарности. Второй подросток, в связи с переохлаждением, был доставлен бригадой скорой помощи в реанимацию, а на следующий день переведён в отделение терапии и чувствовал себя лучше.

В настоящее время в поисково-спасательной службе работают пятнадцать человек и каждому из них приходилось работать на воде. Спасатели ещё раз напомнили о том, что тонкий лёд не прощает беспечного поведения.

Момент становления льда является самым опасным периодом, когда кажется, что он уже крепкий, – пояснил Иван Степашов. – Но лёд замерзает неравномерно и имеет пористую структуру, из-за чего возникает ситуация псевдобезопасности. По статистике в такие ситуации чаще всего попадают мальчики и мужчины. Когда лёд ломается, и человек оказывается в воде, выбраться на устойчивую поверхность крайне сложно. От резкого усилия лёд проваливается, а кроме того, всё происходит в очень холодной воде. Этот случай, к сожалению, не единичный, хочется обратиться к жителям округа – берегите себя!

http://www.ozerskadm.ru

Тонкий лёд беспечности не прощает

Тонкий лёд беспечности не прощает

Тонкий лёд беспечности не прощает

Тонкий лёд беспечности не прощает

Тонкий лёд беспечности не прощает

Тонкий лёд беспечности не прощает

Тонкий лёд беспечности не прощает

Тонкий лёд беспечности не прощает

Ключевые теги: служба спасения.

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