Тонкий лёд беспечности не прощает

Представители озерских средств массовой информации встретились со сменой спасателей, предотвративших настоящую беду, которая могла случиться с подростками, неосторожно вышедшими на тонкий лёд на озере Большая Нанога в воскресенье вечером.

– 29 октября, в 21:30 в единую диспетчерскую службу поступил вызов от жителей города, которые сообщили о том, что на набережной по бульвару Гайдара прохожие слышат крики о помощи, – рассказывает о происшествии старший дежурный смены Иван Степашов. – Граждане не могли самостоятельно определить, откуда именно слышны крики. Прибыв на место, мы обнаружили, что крики доносятся из-за лабузы, также нам удалось выяснить, что пострадавших двое.

Следует отметить, что на место вызова в составе дежурной смены прибыли также спасатели 3-его класса Михаил Комаров и Игорь Жолобов, они оперативно переоделись в сухие гидрокостюмы, специально предназначенные для работы на воде. Так как лёд был чрезвычайно тонким, двум спасателям выйти на лёд не удалось, на поиски подростков отправился Иван Степашов, а двое его сослуживцев страховали его с берега. Ему удалось добраться до лабузы и обнаружить первого пострадавшего:

– Он провалился под лёд, но смог самостоятельно выбраться и находился на лабузе, на более или менее прочной поверхности. Он кричал и звал на помощь, чем собственно и спас своего товарища, а не бросил его одного. При беглом осмотре я убедился, что у пострадавшего повреждений нет, и отправил его к берегу, где стояла оперативная машина, и её дальний свет служил ориентиром в темноте. Подросток благополучно добрался до берега, был согрет в дежурной машине и передан бригаде скорой помощи.

По словам спасателей, второй пострадавший находился в водной полынье, он был уже обессилен и держался на воде только за счёт вздувшейся куртки, которая служила своего рода спасательным средством.

– Подростку был брошен конец Александрова, но самостоятельно ухватиться за него и подтянуться он не смог, – отметил Иван Степашов. – Я спустился в воду, обвязал пострадавшего спасательным средством и, пробивая лёд, начал двигаться вместе с ним к лабузе, к более крепкой поверхности, чтобы найти возможность выбраться на лёд и транспортировать пострадавшего к берегу. Добравшись до лабузы, я обнаружил, что глубина воды там – около 1 метра, и это значительно облегчило ситуацию. Я смог выбраться на лёд сам, вытащить пострадавшего, а затем, соблюдая дистанцию порядка 5 метров, чтобы тонкий лёд под нами не провалился, тянул его за собой до берега. У берега с помощью спасателей, медиков и собравшихся очевидцев, мы быстро достали ребёнка из воды и передали его медикам.

Как сообщил журналистам заместитель начальника муниципального учреждения «Поисково-спасательной службы» Александр Темнов, первый подросток от медицинской помощи отказался и был сразу же доставлен домой. Через социальные сети его родители передавали спасателям слова благодарности. Второй подросток, в связи с переохлаждением, был доставлен бригадой скорой помощи в реанимацию, а на следующий день переведён в отделение терапии и чувствовал себя лучше.

В настоящее время в поисково-спасательной службе работают пятнадцать человек и каждому из них приходилось работать на воде. Спасатели ещё раз напомнили о том, что тонкий лёд не прощает беспечного поведения.

– Момент становления льда является самым опасным периодом, когда кажется, что он уже крепкий, – пояснил Иван Степашов. – Но лёд замерзает неравномерно и имеет пористую структуру, из-за чего возникает ситуация псевдобезопасности. По статистике в такие ситуации чаще всего попадают мальчики и мужчины. Когда лёд ломается, и человек оказывается в воде, выбраться на устойчивую поверхность крайне сложно. От резкого усилия лёд проваливается, а кроме того, всё происходит в очень холодной воде. Этот случай, к сожалению, не единичный, хочется обратиться к жителям округа – берегите себя!

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