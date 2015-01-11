Страна отмечает День народного единства!

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Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
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| Новости » Культура » Афиша

Страна отмечает День народного единства!

Какие же события вас ждут? Всё в нашей афише!

Страна отмечает День народного единства!

Озёрск:

5 ноября 16-00

Выставочный зал Городской библиотеки. Фотовыставка «Журналистика: люди, события, судьбы».

Главные герои экспозиции — профессиональные журналисты Челябинска и области. Это сотрудники газет и информационных интернет-порталов, телерепортеры и операторы, радиоведущие и фотокорреспонденты, которые готовы «трое суток шагать, трое суток не спать» ради читателей, зрителей и слушателей. На выставке будут представлены работы лауреатов областного профессионального конкурса «Журналистика: люди, события, судьбы» в трех номинациях: «Личность в профессии», «Горячий репортаж», «Хобби или стиль жизни».

Во время открытия выставки у всех будет возможность пообщаться с интересными людьми – профессионалами своего дела. К нам приедут авторы работ. Ждем Олега Каргаполова - фотокорреспондента одного из крупнейших информационных порталов Челябинска 74.ру. Ожидается приезд Алексея Китаева - спецкора информагентства "Оружие России".

Страна отмечает День народного единства!

6 ноября 22-45

ЛДС "Айсберг", пос. Кременкуль. Очередная игра Чемпионата Челябинска в дивизионе "Мастер". Встречаются ХК "Маяк-Гранит" (г.Озерск) и ХК "УралГуфк-2" (г.Челябинск).

Страна отмечает День народного единства!

7 ноября 18-00

ДК им.Пушкина. Международная выставка карикатур «Долой!», посвящённая 100-летию Октябрьской революции

Страна отмечает День народного единства!

Кыштым:

7 ноября 15-00

Городская библиотека им.Б.Швейкина: Общегородской исторический диктант, посвящённый одному из крупнейших политических событий ХХ века – Великой Октябрьской Социалистической революции 1917 года. В рамках диктанта состоится презентация виртуального проекта «Революция в улицах города», который разрабатывается совместно с Центром развития туризма. Будет представлена информация об улицах Кыштыма, которые названы в честь людей или исторических событий 1917 года.

Челябинск:

Празднование Дня народного единства

Страна отмечает День народного единства!

3 ноября

Всероссийская акция «Ночь искусств»: интерактивные занятия, перфомансы, мастер-классы, выставки, спектакли и т.д.

Государственный исторический музей Южного Урала: с 11 до 21ч

Челябинский государственный музей изобразительных искусств: с 11 до 22ч.

4 ноября

12-00 Митинг-концерт «День народного единства». КДК «Кировка».

13-00 12 областной детский Фестиваль национальных культур «Соцветие дружного Урала». Концертный зал им.С.С.Прокофьева.

5 и 6 ноября

SummerTimeMarket в стиле Италии. Конгресс-отель Малахит.На ярмарке дизайна, еды и музыки вы познакомитесь с одной из самых любимых стран с богатейшей культурой и яркой историей.

Для посетителей будут организованы музыкальная программа, показ мод дизайнерской одежды, фудкорт с итальянскими вкусняшками, дизайн-площадка, где будет возможность приобрести сувениры ручной работы, натуральную косметику, украшения и игрушки. Вы сможете попасть на урок итальянского языка, посетить кучу творческих мастер-классов и сфотографироваться в самой Италии!

А маленьких гостей фестиваля ждет детская зона активностей!

Страна отмечает День народного единства!

До 30 декабря

Западноевропейский фарфор XVIII-XX вв. Картинная галерея. Челябинский государственный музей изобразительных искусств. В экспозиции представлены уникальные предметы национальных школ Европы. Разнообразие форм и декора, тонкость и мастерство создания этих предметов снискали мировую славу.

Страна отмечает День народного единства!

Екатеринбург:

3 ноября 19-30

СКБ-Банк Арена. Чемпионат России по футболу 2017/18. Футбол. «Урал» — «Динамо»

С 3 по 12 ноября

XVIII фестиваль «Новое британское кино». Кинозал Ельцин Центра. Фильмы демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами

Программа фестиваля:

3 ноября в 19:00, «Прощай, Кристофер Робин»

5 ноября в 17:00, «Англия принадлежит мне»

6 ноября в 19:00, «Бесит быть нормальным»

7 ноябряв 19:00, «David Bowie is»

8 ноября в 19:00, «Последний портрет»

10 ноября в 19:00, «Убийство священного оленя»

12 ноября в 19:00, «Дыши ради нас»

С 4 по 5 ноября

Международная выставка кошек, КОСК «Россия». В рамках выставки пройдут WCF-ринги, специальные и породные шоу. На выставке можно приобрести породистых котят и щенков.

Огранизована благотварительная акция в помощь бездомным животным. Бездомные кошки и котята «В добрые руки».

Страна отмечает День народного единства!

4 ноября, с 18 до 23ч.

Ночь искусств в Екатеринбурге. Основные мероприятия акции пройдут под девизом «Искусство объединяет». Одновременно на многих площадках запланированы интерактивные занятия, перфомансы, мастер-классы, выставки, спектакли и другие культурные мероприятия. Своих посетителей ждут музеи и театры, галереи и библиотеки, кинотеатры и концертные залы. Подробности: http://nightso.ru/events

Страна отмечает День народного единства!

 Александра Лебедева

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