Страна отмечает День народного единства!

Какие же события вас ждут? Всё в нашей афише!

Озёрск:

5 ноября 16-00

Выставочный зал Городской библиотеки. Фотовыставка «Журналистика: люди, события, судьбы».

Главные герои экспозиции — профессиональные журналисты Челябинска и области. Это сотрудники газет и информационных интернет-порталов, телерепортеры и операторы, радиоведущие и фотокорреспонденты, которые готовы «трое суток шагать, трое суток не спать» ради читателей, зрителей и слушателей. На выставке будут представлены работы лауреатов областного профессионального конкурса «Журналистика: люди, события, судьбы» в трех номинациях: «Личность в профессии», «Горячий репортаж», «Хобби или стиль жизни».

Во время открытия выставки у всех будет возможность пообщаться с интересными людьми – профессионалами своего дела. К нам приедут авторы работ. Ждем Олега Каргаполова - фотокорреспондента одного из крупнейших информационных порталов Челябинска 74.ру. Ожидается приезд Алексея Китаева - спецкора информагентства "Оружие России".

6 ноября 22-45

ЛДС "Айсберг", пос. Кременкуль. Очередная игра Чемпионата Челябинска в дивизионе "Мастер". Встречаются ХК "Маяк-Гранит" (г.Озерск) и ХК "УралГуфк-2" (г.Челябинск).

7 ноября 18-00

ДК им.Пушкина. Международная выставка карикатур «Долой!», посвящённая 100-летию Октябрьской революции

Кыштым:

7 ноября 15-00

Городская библиотека им.Б.Швейкина: Общегородской исторический диктант, посвящённый одному из крупнейших политических событий ХХ века – Великой Октябрьской Социалистической революции 1917 года. В рамках диктанта состоится презентация виртуального проекта «Революция в улицах города», который разрабатывается совместно с Центром развития туризма. Будет представлена информация об улицах Кыштыма, которые названы в честь людей или исторических событий 1917 года.

Челябинск:

Празднование Дня народного единства

3 ноября

Всероссийская акция «Ночь искусств»: интерактивные занятия, перфомансы, мастер-классы, выставки, спектакли и т.д.

Государственный исторический музей Южного Урала: с 11 до 21ч

Челябинский государственный музей изобразительных искусств: с 11 до 22ч.

4 ноября

12-00 Митинг-концерт «День народного единства». КДК «Кировка».

13-00 12 областной детский Фестиваль национальных культур «Соцветие дружного Урала». Концертный зал им.С.С.Прокофьева.

5 и 6 ноября

SummerTimeMarket в стиле Италии. Конгресс-отель Малахит.На ярмарке дизайна, еды и музыки вы познакомитесь с одной из самых любимых стран с богатейшей культурой и яркой историей.

Для посетителей будут организованы музыкальная программа, показ мод дизайнерской одежды, фудкорт с итальянскими вкусняшками, дизайн-площадка, где будет возможность приобрести сувениры ручной работы, натуральную косметику, украшения и игрушки. Вы сможете попасть на урок итальянского языка, посетить кучу творческих мастер-классов и сфотографироваться в самой Италии!

А маленьких гостей фестиваля ждет детская зона активностей!

До 30 декабря

Западноевропейский фарфор XVIII-XX вв. Картинная галерея. Челябинский государственный музей изобразительных искусств. В экспозиции представлены уникальные предметы национальных школ Европы. Разнообразие форм и декора, тонкость и мастерство создания этих предметов снискали мировую славу.

Екатеринбург:

3 ноября 19-30

СКБ-Банк Арена. Чемпионат России по футболу 2017/18. Футбол. «Урал» — «Динамо»

С 3 по 12 ноября

XVIII фестиваль «Новое британское кино». Кинозал Ельцин Центра. Фильмы демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами

Программа фестиваля:

3 ноября в 19:00, «Прощай, Кристофер Робин»

5 ноября в 17:00, «Англия принадлежит мне»

6 ноября в 19:00, «Бесит быть нормальным»

7 ноябряв 19:00, «David Bowie is»

8 ноября в 19:00, «Последний портрет»

10 ноября в 19:00, «Убийство священного оленя»

12 ноября в 19:00, «Дыши ради нас»

С 4 по 5 ноября

Международная выставка кошек, КОСК «Россия». В рамках выставки пройдут WCF-ринги, специальные и породные шоу. На выставке можно приобрести породистых котят и щенков.

Огранизована благотварительная акция в помощь бездомным животным. Бездомные кошки и котята «В добрые руки».

4 ноября, с 18 до 23ч.

Ночь искусств в Екатеринбурге. Основные мероприятия акции пройдут под девизом «Искусство объединяет». Одновременно на многих площадках запланированы интерактивные занятия, перфомансы, мастер-классы, выставки, спектакли и другие культурные мероприятия. Своих посетителей ждут музеи и театры, галереи и библиотеки, кинотеатры и концертные залы. Подробности: http://nightso.ru/events

Александра Лебедева