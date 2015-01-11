7 ноября — День Октябрьской революции 1917 года в России

Ежегодно 7 ноября в России отмечается памятная дата — День Октябрьской революции 1917 года. Формально этот праздник, учрежденный в 2005 году, на самом деле имеет в нашей стране давнюю историю и знаком любому человеку, родившемуся и воспитанному в Советском Союзе.

До 1991 года 7 ноября был главным праздником СССР и носил название — День Великой Октябрьской социалистической революции. В течение всей советской эпохи 7 ноября был «красным днем календаря», то есть государственным праздником, который отмечали не только особым цветом в ежедневнике, но и обязательными демонстрациями трудящихся, проходившими в каждом городе страны.

История этого праздника закончилась с распадом Советского Союза и развенчанием коммунистической идеологии.

В современной России праздник был переименован сначала в День согласия и примирения (с намеком на необходимое примирение сторонников разных идеологических взглядов), а затем и упразднен вовсе.

Впрочем, в некоторых бывших республиках СССР он продолжает существовать и по сей день: в Кыргызстане 7 ноября остается выходным днем и государственным праздником, а в Беларуси получил новое название — День Октябрьской революции, — но по-прежнему отмечается.

В России 7 ноября перестало быть праздником, но вошло в перечень памятных дат. Соответствующий закон был принят в 2005 году. Это решение можно считать справедливым: несмотря на спорную идеологическую подоплеку бывшего праздника, сложно отрицать значение этой даты в истории страны. Восстание в Петрограде в 1917 году, завершившееся социалистической революцией, предопределило все дальнейшее развитие не только России, но и многих других государств мира.

В течение всей советской эпохи 7 ноября был «красным днем календаря» и главным праздником СССР Для тех, кто изучал историю уже в современной России и, возможно, уделил недостаточно вниманию этой вехе, стоит напомнить. В ночь с 7 на 8 ноября (по новому стилю, а по старом стилю это произошло с 25 на 26 октября) 1917 года в Петрограде произошло восстание. По сигналу, которым стал выстрел крейсера «Аврора», вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец, свергли Временное правительство и провозгласили Власть Советов, которая просуществовала в нашей стране 73 года.

Как известно, 17 ноября 1948 года легендарный крейсер — символ Октябрьской революции — был выведен из состава флота и поставлен на вечную стоянку у Петроградской набережной в Ленинграде.

http://www.calend.ru