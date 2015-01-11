Авиапассажиры смогут взять на борт самолета пять килограммов ручной клади

В России вступили в силу новые правила проноса ручной клади на борт самолета. Теперь перед отъездом в аэропорт стоит взвесить не только тот чемодан, который решено сдать в багаж, но и тот, что требуется взять на борт как ручную кладь.

Вес такого чемоданчика или дорожной сумки не должен превышать пяти килограммов для невозвратных билетов. Делать ли ручную кладь бесплатной, если она тяжелее пяти килограммов, решает уже сама авиакомпания. Габариты клади тоже будет устанавливать перевозчик. Главным параметром при этом станет величина полки для багажа в салоне самолета или пространство под пассажирским креслом - ручная кладь должна туда помещаться. Авиакомпании также могут поставить спецрамки для измерения ее габаритов. Некоторые перевозчики уже их закупили и установили.

Если ручная кладь больше по весу и по габаритам, то ее придется сдать в багаж. Минимальный вес багажа в рамках возвратного тарифа составляет десять килограммов, но перевозчик имеет право установить и больший вес. В невозвратных тарифах авиакомпании имеют право не включать в тариф бесплатный багаж. Так, если ручная кладь больше пяти килограммов, то ее нужно сдавать в багаж, за что, возможно, придется доплатить. Если пассажир отказывается оплачивать вес багажа сверх габарита, то авиакомпания может разорвать с ним договор перевозки. Деньги за билет при этом возвращаться не будут.

Хорошая новость в том, что помимо небольшого чемодана с вещами можно будет взять на борт дамскую сумку, портфель, верхнюю одежду, костюм в портпледе и даже букет. И еще товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту. Но они должны быть упакованы в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет. В перечень вещей, которые можно взять на борт, добавлены также рюкзаки и лекарственные препараты. Вес и габариты рюкзаков устанавливаются перевозчиком, что связано с обеспечением безопасности пассажиров на борту, пояснили в минтрансе.

Телефоны, фотоаппараты, другие электронные устройства, складные зонты и книги не включены в этот перечень, так как они могут быть убраны в дамскую сумочку, портфель или рюкзак, уточняют в ведомстве.

В Союзе пассажиров отметили недоработки законодательства при провозе ручной клади. Как заявил глава союза Кирилл Янков, нужно определить ее минимальный размер. "Максимальный размер ручной клади устанавливается исходя из типов воздушного судна, какого размера там полки для ручной клади. Но, к сожалению, некоторые авиакомпании в погоне за дополнительными сборами с пассажиров устанавливают уменьшенный размер допустимой ручной клади", - рассказал он телеканалу RT.

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