Дорога глазами детей

2 ноября 2017 года на базе Дворца творчества детей и молодежи состоялся смотр-конкурс агитбригад по безопасности дорожного движения. Конкурс объединил ребят разных возрастных групп от 8 до 11 лет. Целью конкурса была широкая пропаганда правил дорожного движения среди обучающихся образовательных учреждений.

Чем раньше и чем больше дети узнают о дорожном движении, о том, что и как обеспечивает его безопасность, тем больше гарантия того, что участие в нём будет осознанным.

В смотре-конкурсе приняли участие команды ребят из 13 школ Озёрского городского округа: 21,22,23,25,27,29,30,32,33,34,35,36,38.

В стихотворной и прозаической форме ребята обратили внимание взрослых на проблемы, с которыми сталкиваются на дороге. Разнообразие музыкальных и танцевальных номеров украсили выход каждой команды.

Активное участие в оценивании агитбригад приняли педагоги ДТДиМ и инспектор ОГИБДД УМВД России по Челябинской области в г. Озёрск – Гордеева Е.А.

По результатам конкурса определены следующие места:

I место: МБОУ СОШ № 32 (руководители - Питраева Л.К., Букина О.А.);

МБОУ СОШ № 21 (руководители - Барадачёва И.Г., Грошев В.В.)

II место: МБОУ СОШ № 38 (руководитель - Лисакова А.Н.);

МБСКОУ СКОШ № 36 (руководитель – Дубовик Е.В.)

III место: МБОУ «Лицей № 23» (руководитель - Антонинкова М.С.);

МБОУ СОШ № 22 (руководитель - Лямец С.Н.)

Все призеры и участники смотра-конкурса получили грамоты и подарки.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск