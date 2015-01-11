Синоптики обещают южноуральцам теплую зиму

С декабря 2017 по март 2018 года в Челябинской области установится температурный режим чуть выше нормы, при этом не исключены морозы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные синоптиков.

Так, в Уральском федеральном округе декабрь ожидается теплее, чем в 2016 году. В январе и феврале 2018 года сохранятся температуры в пределах нормы. В феврале на Урале ожидается температура воздуха выше средних многолетних значений. Добавим, что оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период, выпущенных Гидрометцентром России, за последние 17 лет колебалась в пределах 58-81%.

В Челябинском ЦГМС уточняют, что на погоду в регионе оказывают большое влияние Уральские горы, поэтому сделать точный долгосрочный прогноз довольно трудно. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометцентра Надежда Ячменева.

Она добавила, что в последние годы в областной столице выпадает больше осадков в виде снега. Максимальная толщина снега – 60 см – была зафиксирована в 2001 году. Что касается среднемесячной температуры в ноябре, пока она на 1 градус выше нормы, которая составляет минус 6,1 градуса.

Самый холодный ноябрь был в 1993 году, когда температура упала на 8 градусов ниже нормы, а самый теплый – в 2013, когда наблюдалось превышение нормы на 8 градусов. Максимальная температура была зафиксирована в один из дней ноября 1932 года, когда воздух прогрелся до 16,6 градуса. Минимальная – в 1998 году, тогда столбики термометров опустись до минус 40.

За годы наблюдений стало понятно, что снег редко выпадает в Челябинске в первой декаде ноября. Как правило, снежный покров устанавливается после 13 числа.

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