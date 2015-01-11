Довести до ума

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2019 года вырастет до уровня прожиточного минимума. Поправки, которых ждали 25 лет, одобрила в первом чтении Госдума.

Все это время в стране велись споры вокруг этого вопроса - на повышении "минималки" особенно настаивали профсоюзы. "Точку поставил президент РФ, который принял решение, которое нам предстоит оформить в виде закона", - заявил первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

В течение 15 лет в РФ не работало положение Трудового кодекса, в котором четко записано, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. И вот наконец этот пробел будет исправлен. Все фракции проголосовали "за". Согласно проекту закона, МРОТ будет "догонять" прожиточный минимум постепенно. С 1 января 2018 года он будет установлен на уровне 85% от указанной величины - это 9489 рублей. А начиная с 1 января 2019 года "минималка" всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал предшествующего года.

Депутаты ввели и страховочную норму от понижения МРОТ. Ведь в условиях снижающейся инфляции может возникнуть ситуация, что прожиточный минимум снизится по сравнению с прошлым годом. В этом случае, как подчеркнул Исаев, МРОТ снижаться не будет, он будет только расти - эта страховочная норма закладывается в закон.

Поправки помогут поднять покупательную способность населения и цену труда в России, уверены в профильном комитете по труду, чью позицию представил Михаил Тарасенко ("ЕР").

В Госдуме опровергли опасения на тему роста штрафов после повышения "минималки". Ведь зависимость между ними убрали. Так что повышение МРОТ принесет населению только "плюсы". Самое очевидное: ежемесячная заработная плата в нашей стране может быть выше этой планки, но никак не ниже. Меньшие выплаты будут являться грубым нарушением трудового законодательства и могут привести к административной или даже уголовной ответственности. Не менее важно, что от МРОТ зависит размер социальных пособий.

С 1 июля 2017 года федеральный МРОТ подняли с 7500 до 7800 рублей. Что касается прожиточного минимума на душу населения, то он превышает 10329 рублей. Ряд регионов сами ввели "привязку" к прожиточному минимуму и, соответственно, подняли "минималку". Например, в Москве оба эти показателя с октября нынешнего года составили 18 742 рубля. Однако большинство субъектов федерации все же придерживаются федеральной "планки".

Как рассказала депутатам замглавы Минтруда Любовь Ельцова, расходы на повышение МРОТ составят в 2018 году - 43,3 миллиарда рублей, а в 2019 году - 72,7 миллиарда. "Следует отметить, что при этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и подоходного налога с физических лиц", - добавила она. По оценке ведомства, законопроект затронет 4 миллиона человек, в том числе, 1,6 миллиона в бюджетной сфере.

Эксперты РАНХиГС и Института Гайдара спрогнозировали, что в выигрыше от нововведения окажется низкоквалифицированный персонал. Однако ученые не ждут, что МРОТ сработает как инструмент повышения производительности труда.

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