Губерния Николай Никифоров: цифровизация экономики станет локомотивом развития России и Казахстана Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, принимавший участие во встрече, отметил высокий уровень организации Российско-Казахстанского форума в Челябинске и важность проведения мероприятия, посвященного цифровизации экономики. «Отрасль информационных технологий развивается очень быстро. В 2016 году численность работников, занятых в этой сфере, составляла 2,3 млн человек. Еще в 2013 году этот показатель составлял 1,5 млн человек. Темпы ежегодного прироста – около 10%, притом, что по другим отраслям экономики в среднем они составляют 2-3%. Отрасли, связанные с цифровизацией, являются локомотивами для экономики в целом», - подчеркнул Николай Никифоров. Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев обратил внимание участников на то, что серьезным шагом в укреплении взаимодействия республики и России может стать создание общего реестра IT-продуктов для обмена опытом и технологиями. Ускорить темпы развития цифровой экономики в Челябинской области позволит создание современной информационной инфраструктуры, поддержка IT-отрасли, высокотехнологичных инвестпроектов и создание агломераций. Об этом на «круглом столе» заявил заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров, который выступил в качестве модератора. Он обозначил приоритеты развития региона в контексте цифровизации экономики. По его словам, повышение эффективности всех отраслей за счет использования информационных технологий заложено в проект региональной Стратегии-2035. Ее реализация превратит Челябинскую область в высокотехнологичный и удобный для жизни и ведения бизнеса регион. По мнению вице-губернатора, важнейшим аспектом построения на Южном Урале цифровой экономики является создание инновационной инфраструктуры и формирование агломераций. Это позволит значительно повысить инвестиционную привлекательность территорий и в короткие сроки поднять уровень социальной обеспеченности населения. «Сегодня в регионе уже идет формирование инвестиционных проектов, которые позволят ускорить развитие агломерационных процессов. Это строительство высокоскоростной магистрали «Челябинск-Екатеринбург, недавно открытая автодорога Миасс-Златоуст, создание нового многофункционального медицинского центра в Магнитогорске. Помимо этого, в Сатке готовится к подписанию соглашение с ПАО «Ростелеком» о создании пилотного проекта «Умный город». На нем будут апробированы инновационные решения по управлению системами жизнеобеспечения города», - отметил Руслан Гаттаров. На «круглом столе» выступили ведущие эксперты России и Казахстана. Опытом делились руководители коммерческих и образовательных организаций Казахстана, занимающихся внедрением информационных технологий в школах и на предприятиях. Представители органов исполнительной власти двух стран рассказали об успехах в повышении уровня цифровой грамотности населения, о методах развития IT-отрасли. Они также высказали намерения о сотрудничестве в организации международных образовательных проектов в сфере IT. Было отмечено, что высшее руководство двух стран уделяет особое внимание развитию цифровых экономик. Президент Владимир Путин поставил такую задачу в рамках ежегодного послания Федеральному собранию 1 декабря 2016 года. Президент Нурсултан Назарбаев на саммите в Сочи предложил провести форум, целиком посвященный этому вопросу. Планируется, что он состоится в Казахстане в феврале 2018 года. http://pravmin74.ru/novosti/nikolay-nikiforov-cifrovizaciya-ekonomiki-stanet-lokomotivom-razvitiya-rossii-i-kazahstana Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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