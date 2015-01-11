Жители Новогорного отметили 60 — летний юбилей Дома Культуры «Энергетик»

Дом культуры был построен в далёком 1957 году. Это был настоящий подарок для энергетиков Аргаяшской ТЭЦ и жителей поселка. Не менее важным и ярким событием стал юбилейный концерт «Дом, в котором живет праздник», на который пришли самые преданные и верные зрители, гости, друзья.

5 ноября в вестибюле гостей встречал оркестр 93 Ордена Красной звезды дивизии войск национальной гвардии РФ. В фойе была представлена выставка «Наши достижения» - дипломы, грамоты, благодарственные письма сотрудникам и коллективам ДК, медали, сувениры, газетные и журнальные статьи. Желающие рукодельничали на мастер-классах.

Концерт состоял из нескольких тематических блоков. Каждый блок – это новые ведущие, новые коллективы. В начале торжества зрителям и гостям праздника напомнили о том, какой это был год для нашей страны, год 40 – летия Октябрьской революции. По стране шли празднества, именно в это время состоялось открытие ДК «Энергетик», которое ознаменовалось большим праздничным концертом, рассказ сопровождался демонстрацией фильма и фотографий прошлых лет.

Открывается занавес, на сцене многочисленный хор, состоящий из участников коллективов, Совета ветеранов, сотрудников ДК и зазвучало « и вновь продолжается бой…». Далее «революционно - исторический блок» продолжила комическая миниатюра «Пионеры» в исполнении коллектива «Астрал», хореографический коллектив «Созвездие» исполнил «Казачий лирический» под всем известную песню «Каким ты был…», закончился первый блок фееричным выступлением оркестра.

Блок «Наши – дети» был сформирован из детских коллективов ДК . Хореографические коллективы «Фантазия», «Искорки», «Созвездие», коллектив эстрадной песни «Стиль», разноцветье красок, жанров, песен, танцев - в общем, эта была настоящая радуга наших юных талантливых детей.

Отдельный блок «Творческие династии» был посвящен семейным династиям - «золотому фонду» ДК «Энергетик». На сцену пригласили творческие семьи Курмаевых, Капиных, Луговенко. Все династии подготовили творческий подарок. Директор МБУ «КДЦ» В.П. Кудревич поздравил и поблагодарил семьи за весомый вклад в развитие и процветание ДК, вручил Благодарственные письма и цветы.

Самым ярким, массовым и зрелищным прозвучал блок «Малая Родина», объединивший вокально – хоровые коллективы «Славянка», «Лето», «Стиль», солистов и хореографические коллективы «Созвездие», «Капельки». Блок закончился веселой и шумной ярмаркой, угощением зрителей конфетками – бараночками.

Праздничный концерт был ярким и красочным, в нем приняли участие все творческие коллективы. Дом культуры всегда был наполнен талантливыми, активными людьми - это и руководители коллективов, и работники ДК, и конечно – же, участники художественной самодеятельности.

Дому Культуры – 60 лет! За спиной взлеты, победы и творческие достижения, впереди – новые горизонты и покорение новых вершин творчества, сохранение и укрепление традиций, заложенных предыдущими поколениями…. Сегодня ДК пополняется молодыми специалистами, создаются новые коллективы и творческие объединения… Зрители с удовольствием приходят в этот зал и неизменно звучат слова благодарности за подаренные сказку, праздник, феерию, чудо.

В этот праздничный день не обошлось без приветствий и подарков. Поздравить коллектив с юбилеем приехали почетные гости. Все сотрудники ДК были награждены Почетными Грамотами, Благодарственными письмами и цветами.

«От всей души мы говорим «Спасибо!» всем гостям, друзьям, партнерам, кто пришел поздравить нас с юбилеем! Мы благодарны участникам коллективов и клубных объединений! Нашим дорогим родителям! Мы благодарны всем, кто работал в ДК в разные годы. Примите аплодисменты от нас за преданность и любовь к творчеству» - такими словами заведующий филиалом ДК «Энергетик» О.А. Титова поблагодарила всех присутствующих в зале и на сцене.

Под звуки веселых переливов колокольчика, под аплодисменты зрителей на сцену выбежали «Тортики» - дети хореографического коллектива «Искорки», финалом выступления стал большой светящийся торт на сцене, к которому присоединились все участники концерта, руководители коллективов и сотрудники. Сцена украсилась яркими шарами, разноцветными колпачками, серпантином и фейерверком, зритель аплодировал стоя. Это самая высокая оценка работы учреждения. Мы желаем нашему Дому благополучия и процветания, новых побед и достижений.

С юбилеем, «Энергетик»!

Юлия Волевач