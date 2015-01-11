Озерчанам от Афона

Три года назад, 9 ноября, было совершено освящение нижнего придела храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озёрска. Освящен придел в честь Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской.

В день рождения принято дарить подарки. И это касается не только простых «человеческих» дней рождения. В канун годовщины освящения нижнего придела храма и к пятилетию освящения храма Покрова Пресвятой Богородицы община получила в дар точную копию знаменитой афонской иконы Божией Матери «Ктиторская» («Алтарница»).

История появления «Ктиторской» иконы Божией Матери следующая.

Недалеко от Ватопедского Афонского монастыря, построенного в 395 году в период царствования Константина Великого, во время сильной бури упал с корабля в море царевич Аркадий, сын императора Феодосия Великого. Все думали, что он погиб. Однако недалеко от того места, где находился монастырь, под тенью одного из прибрежных кустарников спутники Аркадия увидели спокойно спавшего царевича. Проснувшись, он рассказал, как был чудесным образом избавлен от неминуемой гибели заступничеством Богоматери. В воспоминание этого события расположившемуся здесь монастырю было дано название «Ватопед», т. е. «куст отрока».

Император Феодосий Великий, узнав о чудесном спасении сына, в благодарность за это не только распространил, украсил и обогатил Ватопедский монастырь, но и пожертвовал обители сделанную из мастики икону Божией Матери. Эта икона была названа «Ктиторской» – в память о том, что император был ктитором (в переводе с греческого – устроителем и украсителем монастыря). Эта «Ктиторская» икона была помещена в соборном Благовещенском храме в алтаре на горнем месте. Это послужило поводом к названию этой святой иконы еще «Алтарницей».

В 862 году, когда арабы, разоряя и грабя Крит, Сицилию и другие острова, уже стали бесчинствовать в пределах св. Афонской Горы и приближались к Ватопедской обители, экклесиарх, не желая допустить, чтобы они надругались над христианскими святынями, скрыл Ктиторскую икону и крест в колодце, который находился под помостом алтаря. Поставив перед святынями горящую свечу, он надвинул сверху мраморную плиту вровень с помостом. Однако самого священника варвары схватили и увели в плен.

Только почти через семьдесят лет несчастный пленник получил свободу. Душа его стремилась туда, где он прежде служил Господу – к Святой Горе. Великолепный в прежнее время Ватопед теперь представлял из себя жалкие развалины. Немногочисленная братия трудилась над обновлением разоренной обители, к ним присоединился и старец-пленник.

Припоминая события прежней жизни и обстоятельства, при которых он должен был покинуть Ватопедскую обитель, иеродиакон указал место, куда он скрыл святую икону Богоматери и крест, и просил сдвинуть одну из плит алтарного помоста. Под ней братия действительно нашла и икону Пресвятой Богородицы, и животворящий Крест Господень. Даже свеча еще горела пред ними.

Эта свеча и до сих пор горит неугасимо при святой Ктиторской иконе Богоматери: иноки, подбавляя воск, сберегают ее таким образом из рода в род.

Так как обе святыни были найдены в понедельник, то, начиная со времени их обретения, в этот день в Ватопедской обители совершается торжественный молебен Божией Матери в соборе, а на следующий день служится торжественная литургия с благословением колива и возношением части просфоры в честь Богоматери. Такое постоянное празднование продолжается более десяти столетий и как нельзя лучше свидетельствует об истинности события, глубоко запечатленного в преданиях Ватопедской обители. Ежегодное празднование иконе совершается 3 февраля н.ст.

Монастырь Ватопед является вторым по своей значимости в иерархии афонских монастырей. Это положение он сохраняет и до сих пор. В этом монастыре сосредоточено огромное количество святынь православного мира. Среди них – Честной пояс Пресвятой Богородицы, чудотворные иконы, множество честных мощей и святое миро св. великомученика Димитрия Солунского (в день памяти которого и пришла икона «Ктиторская» в Озерск).

Сегодня игуменом Ватопедского монастыря служит архимандрит Ефрем, которого в России полюбили еще в 2011 году, когда он проехал по стране с Честным поясом Пресвятой Богородицы.

Что же касается иконы, то трудами известного мецената и промышленника Андрея Ильича КОМАРОВА копия иконы Божией Матери «Ктиторская» («Алтарница») прибыла с Афона в Озёрск и отныне будет радовать всех приходящих в храм Покрова Пресвятой Богородицы в нашем городе.

Александр Волынцев