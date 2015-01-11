Аким Северо-Казахстанской области оценил инновационные подходы обучения студентов информационным технологиям в Челябинске

Глава региона познакомился с институтом информационных технологий (ИИТ) и математическим факультетом, где ведётся подготовка высококвалифицированных специалистов в области современных вычислительных систем, защиты информации, телекоммуникационных и программных технологий. Гости побывали на практических занятиях студентов ИИТ в проектной лаборатории ILab и лаборатории сетевого проектирования. Студенты и магистранты института ведут работы над востребованными реальной экономикой проектами в таких областях, как сельское хозяйство, автотранспортные предприятия, пищевая промышленность, связь и телекоммуникации. На математическом факультете гостям были представлены учебные лаборатории «Сетевой полигон», на базе которой функционируют Академии таких ИТ-вендоров с мировыми именами как Cisco, IBM, Oracle, класс параллельных вычислений NVidia. Существующая на факультете современная образовательная модель даёт студентам не только основополагающие теоретические знания о Сетях, но и практический опыт работы с современным телекоммуникационным оборудованием и технологиями комплексной информационной безопасности. «У выпускников ИТ-специальностей нашего университета сегодня нет проблем с трудоустройством, поскольку уже на 3-4-ом курсах большинство из них работает у наших партнёров – крупнейших ИТ-компаний региона, – пояснил проректор по информатизации ЧелГУ Михаил Политов. – Практикоориентированный проектный подход в обучении гармонично сочетается с изучением фундаментальных основ в области информационных технологий, что позволяет нашим айтишникам не только идти в ногу со временем, но и несколько опережать его. Любой, выпущенный на рынок из стен вуза, специалист полностью соответствует современным профессиональным стандартам в этой области, а также предъявляемым со стороны работодателей требованиям». Итогом визита стали договорённости о дальнейшем сотрудничестве в области информационных технологий между университетом и Северо-Казахстанской областью.