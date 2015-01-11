РеЭволюция в «Нашем доме»

Озерский театр драмы и комедии «Наш дом» в ночь с 25 на 26 ноября проводит VIII Фестиваль экспериментальных театральных форм «Ночь в театре».

«Ночь в театре» – явление на Урале беспрецедентное. Раз в год, на одну ночь в небольшой город Озерск приезжают профессиональные театральные коллективы со всего Урала, включая и два соседних миллионника. В эту ночь в Озерском театре драмы и комедии «Наш дом» творится невероятное. Самые разнообразные театральные эксперименты, собранные воедино, открывают новые возможности современного театра.

Одновременно на самых разных, порой весьма экзотических площадках «Нашего дома» (малый зал, художественные мастерские, трюм, декорационный карман) актерские коллективы показывают постановки, соединенные общей сюжетной канвой фестиваля. Эпицентр театральных событий – большая сцена «Нашего дома». К ней трижды за ночь стекаются все участники фестиваля, с тем, чтобы снова разойтись по небольшим локальным площадкам, разбросанным в разных уголках здания Озерской драмы.

Тема VIII Фестиваля экспериментальных театральных форм – РеЭволюция. Главное в теме, это эволюция театрального искусства, начиная с первобытно-общинного строя и заканчивая современностью. Эволюция театра, как синтетического искусства, включает в себя эволюцию всех видов искусств: поэзии, драматургии, живописи, музыки, танца. Все новое – это хорошо забытое старое, но на новом этапе развития. История мирового искусства идет по спирали, то возвращаясь к истокам, то переходя на новый уровень эволюции.

Озерский театр «Наш дом» с волнением ждет встречи с любимым зрителем!

Уважаемые зрители! Перед вами программа VIII Озерского фестиваля экспериментальных театральных форм «Ночь в театре – Рɇэволюция», который состоится в театре "Наш дом" 25 ноября 2017г. Обращаем Ваше внимание, что в программе возможны изменения. Программа будет дополняться подробностями выступлений на КАЖДОЙ площадке. Следите за нашими новостями!

Программа VIII Озерского фестиваля экспериментальных театральных форм

http://www.teatr-ozersk.ru