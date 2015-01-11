Оперативная обстановка на 14 ноября 2017 года

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа

1. Сегодня вторник 14 ноября 2017 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -5 град. С

• атмосферное давление 744 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 86 %

• ветер юго-западный 1 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло _1_ ДТП

без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения К.Маркса 4 п-10, К.Маркса 2 п-10,11, Гайдара 23 п-2 С 8.30 до окончан.

Луначарск.25, К.Маркса 22 п-10, К.Маркса 17, Ленина 3 С 9 до 12 часов

Матросова 16, Уральская 18, Октябрьская 19,

М.Кольцевая 1,3,5,7,9

С 9 часов до оконч.

2 В сетях электро-снабжения Комсомольская 10,11,13, Мишенкова 5,8,10,

Колыванова с 13 по 31 дом включительно

С 9 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления К.Маркса 4 п-10, К.Маркса 2 п-10,11, Гайдара 23 п-2 С 8.30 до окончан.

Луначарск.25, К.Маркса 22 п-10, К.Маркса 17, Ленина 3,

Октябрьская 15а п-1, Иртяшская 15 п-1

С 9 до 12 часов

Матросова 16, Уральская 16,18, Октябрьская 19,

Набережная 33

С 9 часов до оконч.

Вниманию жителей города!

В связи с выполнением земляных работ будет временно перекрыто движение автотранспорта по ул. Герцена на участке от ул. Свердлова до ул. Строительная с 10 по 20 ноября 2017 г.

Вниманию жителей округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» предупреждает, что в связи с понижением температурного режима, на водоёмах начинается образование ледяного покрова. Помните о том, что тонкий лёд является источником повышенной опасности. Будьте внимательны! Не выходите на лёд, пока он не стал прочным!

Уважаемые родители!

Внимательно следите за детьми, если вблизи вашего проживания есть водоём. Объясняйте детям об опасности игр на льду.

Уважаемые любители подлёдного лова!

Соблюдайте правила безопасного поведения, не торопитесь выходить на непрочный лёд, берегите себя!

Если же вы оказались свидетелем несчастного случая, звоните по номеру «002», для сотового оператора номер телефона «112».

2.2. Гидрологическая обстановка: в норме. 2.3. Лесопожарная обстановка: в норме.

2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.

С начала года на водоемах области погибло 51 человек. За аналогичный период 2016 года на водоемах области погибло 84 человека.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

III. Прогноз возможных ЧС на 14.11.2017 г.

3.1. Опасные явления: не прогнозируются.

3.2. Комплекс неблагоприятных явлений: не прогнозируется.

3.3. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область. Облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, в горах до умеренного, днем в большинстве районов небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, в западных районах до умеренных, ночью и утром в отдельных районах туманы, слабая изморозь, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый 1-6 м/с. Температура воздуха ночью минус 2-7º, при прояснении до минус 12º, днем от минус 4º до плюс 1º.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,1) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется.

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: ухудшение видимости при туманах и состояния дорожного покрытия при выпадении осадков и гололедных явлениях, а также нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,2). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, порывы трубопроводов при перепадах температуры теплоносителя.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с неустойчивыми погодными явлениями, низкой температурой воздуха ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 165_ обращений граждан.

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