Молодых озерчан научат, как улучшить жизнь вокруг

16 ноября во дворце культуры "Маяк" пройдет молодежный форум «Перспектива». На основной площадке ребятам расскажут об основах социального проектирования, проведении PR-компании, механизме подготовки и защиты проекта.

Молодежь ЗАТО станет участникам двух образовательных площадок: «Политической лидер и волонтерство» (спикеры: Васильев Андрей, председатель Общественной молодежной палата при Собрании депутатов Озёрского городского округа, Кишун Илья, специалист службы по делам молодежи администрации), «Основная» (спикеры: Лаврентьева Наталья, специалист службы по делам молодежи администрации, представитель областного проекта «Академия лидерства», Шалимов Антон, куратор проекта «Центр развития гражданских инициатив» при службе по делам молодежи администрации, пресс-секретарь Общественной молодежной палата при Собрании депутатов Озёрского городского округа, Назаров Илья, начальник службы по делам молодежи администрации).

На основной площадке ребятам расскажут об основах социального проектирования, проведении PR-компании, механизме подготовки и защиты проекта. Попробовать что-то сделать для города можно будет сразу: организаторы предусмотрели мини-гранты в размере 20 000 рублей, которые будут разыграны по четырем направлениям: «Добровольчество», «Культура», «Творчество», «Спорт», «Здоровье». Но получить гранд можно будет не сразу. В рамках форума эксперты дадут лишь консультации по написанию проектов, а сам муниципальный конкурс социальных проектов для молодежи будет объявлен 01 декабря.

Форум «Перспектива» (https://vk.com/perspektiva_ozersk) — это образовательные площадки по нескольким направлениям, встречи с экспертами, конкурс социальных проектов и культурная программа.

Форум намечен на 16 ноября, начало в 15:00. Место проведения - ДК «Маяк».

http://www.ozerskadm.ru