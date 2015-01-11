14 квартир будут переданы детям-сиротам

Управлением имущественных отношений администрации Озерского городского округа завершена работа по приобретению жилья для детей-сирот. В настоящее время квартиры для граждан данной социальной категории, запланированные на 2017 год, приобретены, в ближайшее время они будут переданы их обладателям.

Следует отметить, что по данным специалистов управления социальной защиты населения на начало 2017 года в Озерском городском округе насчитывалось 16 детей-сирот, у которых наступило право на получение бесплатного жилья. Как сообщалось ранее, в сентябре округ получил из бюджета области средства на приобретение жилья, на середину октября управлением имущественных отношений был запланирован аукцион, об итогах которого 13 ноября сообщила начальник управления имущественных отношений администрации округа Надежда Братцева:

– В рамках своих полномочий специалистами управления были приобретены 14 квартир для детей-сирот. На данный момент проведена государственная регистрация права муниципальной собственности, и в ближайшее время, после выхода постановлений главы округа, квартиры будут переданы в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации для дальнейшего предоставления гражданам данной социальной категории для реализации их прав, предусмотренных законодательством.

Евгений Щербаков выразил благодарность специалистам управления за ответственное и добросовестное отношение к решению данного вопроса:

– В 2015 году, при условии, что округу на эти цели были предоставлены средства областного бюджета, квартиры для детей-сирот приобретены не были. В прошлом году управлению имущественных отношений под руководством Надежды Владимировны удалось купить 4 квартиры. В 2017 году с Министерством социальных отношений была достигнута договорённость, и округу были выделены средства на 14 квартир. Поскольку регион установил фиксированную цену за 1 кв. метр, которая составляет 29 929 рублей, а к жилой площади для детей-сирот предъявляются определённые требования по метражу и благоустройству, то можно представить, что специалистами управления была проведена масштабная работа, чтобы с этой задачей справиться. Эти квартиры будут предоставлены детям-сиротам, тем самым нам удастся значительно улучшить ситуацию по обеспечению жильём данной социальной категории.

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