В России запретили «легкие» сигареты

С 15 ноября производители сигарет должны выпускать свою продукцию в новой малопривлекательной упаковке. Сбоку на ней будет написано, что этот вредный товар содержит системные яды.

Вчера истек переходный период для внедрения техрегламента Таможенного союза на табачную продукцию, вступивший в силу 15 мая прошлого года.

Страшные картинки теперь будут с двух сторон пачки, и их размер будет не менее 50 процентов от ее площади. Причем на лицевой стороне - вверху пачки, а на оборотной картинка может быть как сверху, так и снизу, главное, чтобы она не перекрывалась акцизной маркой и не разрушалась при открытии упаковки. На картинке будут изображены человеческие органы, поврежденные болезнями, спровоцированные курением, и пояснения, что именно изображено. Также в упаковки сигарет теперь нельзя помещать какие-либо вкладыши. "Легкие" сигареты исчезнут вместе с "экстра", "ультра" и тому подобными.

"Ведь такая маркировка может создать впечатление, что "легкие" сигареты менее вредны, но это не правда", - пояснил "РГ" член Координационного совета по борьбе с табаком при Минздраве России Виктор Зыков.

Чтобы не вводить потребителей в заблуждение, на упаковках табачной продукции теперь запрещено указывать количество никотина, смол, монооксида углерода, ведь такая информация может создать иллюзию, что чем ниже содержание этих веществ, тем безвреднее товар. А это - тоже огромное лукавство.

Многочисленные исследования, проведенные в США и Европе, доказали, что люди, употребляющие "легкие" сигареты, болеют страшными болезнями так же часто, как и те, кто дымит обычными. И протекают заболевания у них одинаково тяжело. Такая маркировка давно запрещена в ЕС и США.

Еще один пункт - на табачные упаковки больше нельзя наносить картинки или надписи, которые могли бы вызвать ассоциацию их содержимого с продуктами питания, "вкусностями", целебными травами. Исключение сделано только для ментола.

Также по техрегламенту, табачные компании, выпускающие продукцию для стран, входящих в Евразийский экономический союз, обязаны раскрывать Минздравам информацию о составе табачной продукции и дыма от нее.

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