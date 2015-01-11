Прокуратура Озерска предупреждает: её именем могут прикрываться аферисты

В прокуратуре ЗАТО г. Озерск имеется информация о том, что в управляющие компании города поступают телефонные звонки от граждан, представляющихся должностными лицами, в том числе - сотрудниками прокуратуры, с требованием подойти и подписать документы. При этом могут высказываться требования материального характера о перечислении денежных средств.

В этой связи прокуратура ЗАТО г. Озерск разъясняет следующее:

Если вам звонит должностное лицо, оно должно назвать фамилию, имя, отчество, сообщить при этом должность и место работы. Законодательством Российской Федерации допускается вызов лица по телефону или смс-сообщением, однако при этом обязательно сообщается цель вызова – для дачи объяснения или в целях проведения проверки. При этом никакие требования материального характера указанные должностные лица не предъявляют.

Мошенники – тонкие психологи. Положительный результат организуемой ими аферы гарантирован, если они располагают хоть какой-то информацией о человеке, ответившем на телефонный звонок. Поэтому, чтобы не стать жертвой такого вида преступления, как телефонное мошенничество, за которое наступает уголовная ответственность, нужно придерживаться следующих правил:

· По возможности не отвечать на незнакомые номера.

· Если вы все-таки взяли трубку, ни в коем случае не называть людям, звонящим с незнакомых номеров, свое имя, имена своих родственников и друзей, даже если вам предлагают «догадаться», кто звонит. Сразу необходимо задать вопрос – «с кем я говорю?». Если Вам не отвечают – прекратите соединение.

· Не отвечать на SMS-сообщения с незнакомых номеров.

· Не переводить деньги на неизвестные номера.

· Не переходить по ссылкам, написанным в SMS-сообщениях.

· Не реагировать на SMS - сообщения, содержащие информацию о выигрыше в лотереях, розыгрышах и т. д.

· Не сообщать реквизиты Ваших банковских карт.

· Если человек представляется Вашим родственником, отвечайте, что сейчас сами ему перезвоните. Перезвонить нужно по телефону родственника, известному именно Вам.

· Если вам на телефон пришло сообщение о блокировке банковской карты, обратитесь непосредственно в банк. Не перезванивайте на указанный в сообщении номер, тем более, ни в коем случае не совершайте никаких операций в банкомате по инструкциям, которые диктует по телефону якобы сотрудник банка. У сотрудников банка имеются все данные о ваших банковских картах, им такая информация от вас не нужна.

· Можно перезвонить по известному Вам официальному номеру телефона, узнав его в справочной службе, поинтересоваться, работает ли такой сотрудник.

Если Вы ответили, помните, что при разговоре меньше говорите о себе, больше спрашивайте. Постарайтесь запомнить весь разговор, о чем вас просили, предлагали ли перечислить конкретную сумму денег, за что, кому, куда. Просите человека представиться, рассказать о себе, кому он звонит, по какой причине, что хотел конкретно, - чтобы получить больше информации.

Если Вы все-таки стали жертвами злоумышленников, нужно немедленно сообщить об этой ситуации в полицию. При этом необходимо сохранить телефонный номер, с которого вам поступил звонок, или смс-сообщение.

Чтобы не стать жертвой довольно примитивного обмана, стоит осторожнее относиться к информации, поступающей на Ваш телефон и соблюдать несложные правила.

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