Озёрские полицейские задержали грабителя, напавшего на двух женщин

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 174 происшествия, возбуждено 15 уголовных дел, раскрыто 12.

7 ноября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность грабителя, который в утреннее время 28 октября возле дома № 22 по пр. К.Маркса из рук женщины выхватил сумку, в которой находились сотовый телефон и деньги в сумме 2000 рублей. Им оказался житель Озерска, 1994 года рождения. В ходе дальнейшей отработки было установлено, что задержанный совершил еще одно аналогичное преступления 30 октября. У дома № 9 по пр. К.Маркса у женщины открыто похитил кошелек с деньгами в сумме 500 рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Грабеж».

9 ноября в пункт полиции поселка Новогорный обратилась местная жительница с заявлением по факту кражи имущества из ее садового домика с причиненным ущербом на сумму 3300 рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался житель Аргаяшского района. По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федеарции.

В этот же день сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника, который в середине августа 2017 года из гаража, расположенного в поселке Новогорный, путем пролома стены похитил автомобиль ВАЗ-21074 и комплект зимних шин, причинив тем самым ущерб в сумме 62000 рублей. Подозреваемый, 1962 года рождения, в настоящее время находится под арестом, расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», продолжается.

«Сообщи, где торгуют смертью»

В целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбора и проверки оперативно-значимой информации, оказания квалифицированной помощи и консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц в период с 13 по 22 ноября 2017 года органами внутренних дел Челябинской области проводится второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Имеющуюся информацию о предполагаемых фактах незаконного оборота наркотиков, о лицах, причастных к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, можно сообщить по «телефону доверия» ГУ МВД России по Челябинской области 8 (351) 268-85-94 или в дежурную часть Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по телефону 2-50-85 или 02.

Помимо этого, для консультирования граждан по вопросам лечения и медицинской реабилитации потребителей наркотиков работает телефон «горячей линии» ГБУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая больница» 8 (351) 775-11-91.

Приглашаем на службу в полицию!

Озерская полиция приглашает на службу молодых людей в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, имеющих среднее образование, на должности рядового и младшего начальствующего состава.

Сотрудникам полиции гарантированы достойная зарплата, социальные гарантии и льготы, как сотрудникам, так и членам их семей.

По вопросам трудоустройства в полицию можно обратиться по адресу: пр. Ленина, 43, каб. 57, тел. 2-59-12, код города - 35130.

Возможно трудоустройство иногородних.

Электронное МВД

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на портале Госуслуг ( http://www.gosuslugi.ru/ ), вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

Перечень государственных услуг, оказываемых МВД в электронном виде: https://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/10000001197.html#!_services

Внимание!

Если Вы столкнулись с фактами нарушений своих прав со стороны сотрудников полиции, злоупотребления и превышения ими должностных полномочий, а также в случае отказа в приеме, оформлении и регистрации заявления, сообщения о преступлениях и происшествиях просим незамедлительно проинформировать об этом по «телефону доверия», который работает в круглосуточном режиме: телефон «горячей линии МВД» - 8(351)2688594.

И еще из полицейской статистики:

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 56 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 17 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 19 выездов.

Было составлено 338 административных протоколов, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 36 протоколов;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 13 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 27 протоколов.

Осуществлено 7 выездов кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотр места происшествия, проведено 2 профилактических осмотра на выявление взрывчатых веществ, помимо этого озерские кинологи приняли участие в проведении пяти оперативно-розыскных мероприятий в городе Касли, а также оказали помощь коллегам из Кыштыма в осмотре места происшествия.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск