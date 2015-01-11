В посёлке Новогорный идёт монтаж газовых сетей

В посёлке Новогорный в настоящее время проводятся работы по строительству четвёртой очереди газопровода. Результатом данной работы станет газификация всего посёлка с запасом мощности для дальнейшего его развития.

Следует напомнить, что до недавнего времени газоснабжение осуществлялось частично за счёт привозного газа и частично - за счёт централизованной системы подачи газа в дома. Много лет эта ситуация приводила к тому, что почти у половины жителей посёлка ежемесячные платежи за газ в десять раз превышали суммы оплаты соседей, которые пользовались сетевым газоснабжением. Дорогостоящая услуга являлась большой проблемой, особенно для пенсионеров. Кроме того, ёмкости для хранения сжиженного газа находятся в эксплуатации с 1974 года и исчерпали свой ресурс. Требованиям Ростехнадзора эти ёмкости уже не соответствуют, а их замена потребовала бы вложения серьёзных средств.

В 2017 году специалистами администрации и главой округа Евгением Щербаковым была проведена серьёзная работа по обоснованию выделения из областного бюджета дополнительного финансирования Озерскому городскому округу для решения данной проблемы. В итоге округ получил средства, необходимые для окончательного этапа газификации посёлка Новогорный. В октябре были завезены материалы и техника, подрядная организация ООО «Уралрегионгаз» приступила к работе. До конца текущего года должен быть произведен весь комплекс работ по газификации посёлка. Общая протяжённость газопровода составит 7 километров.

Работы по строительству газопровода выполняет ООО «Уралрегионгаз» (г. Миасс), которая располагает оборудованием, техникой для выполнения земляных работ и подготовленными специалистами. Компанией были построены несколько подобных объектов в Миассе, в прошлом году данным подрядчиком выполнялись работы по строительству газопровода к деревне Новая Теча.

Как пояснил ведущий инженер МКУ «УКС» Александр Попов, в настоящее время на территории коттеджного посёлка проводится бурение котлованов для установки опор для наземной прокладки труб. Там, где работы проводятся вблизи многоквартирных домов и газопровод прокладывается под землёй, предварительно осуществляется шурфовка (исследование подземных инженерных сетей и коммуникаций), чтобы в ходе строительства не повредить канализацию, тепловые сети, электрический кабель. При монтаже металлических опор выполняются сварочные работы.

Мастер строительно-монтажных работ ООО «Уралрегионгаз» Сергей Игнатьев подчеркнул, что работники предприятия прикладывают максимум усилий для того, чтобы не нарушать ландшафт, не сносить хозяйственные постройки и не наносить вред озеленению. Работы проводятся в три смены без выходных дней, чтобы объект был построен и сдан в соответствии с договорными обязательствами.

После ввода в эксплуатацию новой очереди газопровода в Новогорном сетевым газоснабжением будут дополнительно обеспечены жители 1085 квартир в многоквартирных домах и 91-го частного дома, с запасом мощности для дальнейшего развития коттеджного посёлка.

Следующим этапом работы администрации по данному направлению запланировано включение в областную программу газификации ещё двух населённых пунктов Озерского городского округа – деревни Новая Теча и посёлка Метлино.

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