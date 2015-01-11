В Челябинске встретятся лидеры сантехнической отрасли

Чемпионат является одним из крупнейших мероприятий, специализирующихся в вопросах сантехнической индустрии и подготовки квалифицированных кадров. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, поддерживается со стороны министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и правительства Челябинской области. За статус чемпиона будут бороться команды из семи федеральных округов России, а также стран ближнего зарубежья: Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Грузии. В 2017 году призовой фонд составляет 600 тысяч рублей. По итогам второго этапа чемпионата «Добро согревает» безоговорочным рекордсменом по добрым делам стала команда «Чрезвычайный фонд» из Уфы. Мастера безвозмездно установили новую сантехнику многодетной семье, ветерану Великой Отечественной войны и семейной паре инвалидов 1-й и 2-й групп. Кроме того, команда организовала праздник двора и провела в подростковом клубе «Апельсин» профориентационный мастер-класс. Задача этапа – поднять престиж рабочей специальности среди подрастающего поколения и привлечь в профессию молодых специалистов. «Радует, что чемпионат собирает на одной площадке людей, заинтересованных в развитии сферы ЖКХ и популяризации рабочих специальностей. Интерес к мероприятию проявляют не только отечественные производители сантехнического оборудования, такие как «ОПТИМА», RVC, LD, но и представители лидирующих зарубежных компаний. В этом году чемпионат посетят специалисты Firat, Oventrop, Kiturami. Будут представлены передовые новинки и инновационные материалы в сантехнической отрасли», – рассказал главный организатор чемпионата, вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Сергей Ермаков. Ежегодно финал чемпионата становится главным состязанием для сантехников, а также ярким запоминающимся профессиональным праздником. Организаторы из года в год наполняют мероприятие увлекательной шоу-программой с участием лучших творческих коллективов Урала. Прямая онлайн-трансляция финальных соревнований будет доступна на сайте чемпионата.