С 15 ноября 2017 г. по 15 декабря 2017 г. в Озерском городском округе пройдет муниципальный этап всероссийского конкурса «Слава Созидателям!».
Конкурс проводится по инициативе Общественного совета ГК «Росатом».
Целями Конкурса являются:
- увековечивание истории становления и развития городов присутствия ГК «Росатом»;
- сохранение памяти о жителях городов присутствия ГК «Росатом», принимавших участие в работе по становлению отечественной ядерной отрасли;
- передача молодому поколению знания и опыта старших;
- воспитание молодежи в духе верности Отечеству, уважения старшего поколения, гордости достижениями отечественной атомной отрасли.
Участниками муниципального этапа конкурса могут быть учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений Озерского городского округа.
Прием конкурсных работ осуществляется с 14 ноября по 14 декабря 2017 г. по вторникам и четвергам с 15.00 до 17.00 в Информационном центре ФГУП ПО «Маяк» (ул. Ленина, 32А).
http://gorono-ozersk.ru
Положение о проведении всероссийского творческого Конкурса «Слава Созидателям!»
Ключевые теги: всероссийский конкурс, Росатом.
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