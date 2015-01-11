С 15 ноября 2017 г. по 15 декабря 2017 г. в Озерском городском округе пройдет муниципальный этап всероссийского конкурса «Слава Созидателям!».

Конкурс проводится по инициативе Общественного совета ГК «Росатом».

Целями Конкурса являются:

- увековечивание истории становления и развития городов присутствия ГК «Росатом»;

- сохранение памяти о жителях городов присутствия ГК «Росатом», принимавших участие в работе по становлению отечественной ядерной отрасли;

- передача молодому поколению знания и опыта старших;

- воспитание молодежи в духе верности Отечеству, уважения старшего поколения, гордости достижениями отечественной атомной отрасли.

Участниками муниципального этапа конкурса могут быть учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений Озерского городского округа.

Прием конкурсных работ осуществляется с 14 ноября по 14 декабря 2017 г. по вторникам и четвергам с 15.00 до 17.00 в Информационном центре ФГУП ПО «Маяк» (ул. Ленина, 32А).

http://gorono-ozersk.ru

Положение о проведении всероссийского творческого Конкурса «Слава Созидателям!»