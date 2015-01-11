Учреждения соцзащиты Челябинской области стали доступнее для южноуральцев с ограниченными возможностями здоровья

«Продолжится работа по поддержке граждан с особенностями здоровья. В настоящее время в регионе более 230 тысяч инвалидов, — пояснила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. — Если говорить об организации работы по обеспечению равных возможностей для инвалидов, то здесь она ведется межведомственно, ведь доступная среда включает в себя доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения, образования и спорта, а также информации и связи». В текущем году министерством социальных отношений Челябинской области проведены работы в троицком детском доме-интернате для умственно отсталых детей и челябинском психоневрологическом интернате: приобретены и установлены поручни для коридоров и санитарно-гигиенических комнат, приобретено специальное сантехническое оборудование, установлены информационные системы, тактильные напольные плитки. Также были предоставлены субсидии Катав-Ивановскому и Еткульскому муниципальным районам на адаптацию комплексных центров социального обслуживания населения: установлены тактильные пиктограммы, системы вызова персонала, тактильные напольные плитки, приобретено специальное сантехническое оборудование, установлены поручни. Кроме адаптации объектов в рамках программы проводится ряд мероприятий по социальной поддержке инвалидов и созданию условий для получения ими услуг. Важное место занимает доступ инвалидов к средствам информации и телекоммуникации. В 2017 году продолжена выдача субтитров ЧГТРК «Южный Урал» в программе «Вести – Южный Урал». Основам русского жестового языка глухих, современным технологиям сурдоперевода при сопровождении неслышащих граждан прошли обучение специалисты, оказывающие услуги населению. Обучение прошло на базе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. Кроме того, в рамках программы уже второй год проводится областной спортивный праздник с участием инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, которое объединяет участие как людей с инвалидностью, так здоровых людей. Справочно. Всего в 2017 году на реализацию программы «Доступная среда» из областного бюджета запланировано 10 млн рублей, так же в Челябинскую область привлечены средства федерального бюджета в сумме 28 млн 627 тыс. рублей: из них: - 4 млн 573 тыс. рублей – субсидия Минтруда России на создание доступности объектов соц защиты, здравоохранения, культуры, спорта, труда и занятости, адаптацию транспорта. - 24 млн 54 тыс. рублей – субсидия Министерства образования и науки Российской Федерации на создание инклюзивного образовании инвалидов. Исполнителями государственной программы являются органы исполнительной власти Челябинской области. Координатором программы – региональное министерство социальных отношений.