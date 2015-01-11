Юные скрипачи и виолончелисты посоревнуются в мастерстве

Мероприятие традиционно направлено на активизацию и популяризацию ансамблевого музицирования на струнно-смычковых инструментах, а так же на выявление и поддержку талантливых исполнителей. В конкурсе примут участие около 50 ансамблей из детских музыкальных и школ искусств, лицеев, гимназий, студий Челябинска и Челябинской области. Соревноваться за пальму первенства будут юные музыканты из Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Троицка, Миасса, Кыштыма, Южноуральска, Каслей, представители из Уйского и Сосновского районов, других территорий. Лучших исполнителей будут выбирать по нескольким возрастным группам среди малых – однородных ансамблей (дуэты, трио, квартеты) и больших – однородных и смешанных коллективов. Также предусмотрена номинация «Учитель-ученик». В жюри конкурса входят ведущие преподаватели высших и средних учебных заведений Челябинской области. Возглавит конкурсную комиссию заведующий кафедрой оркестровых струнных инструментов ЮУрГИИ Александр Смирнов.