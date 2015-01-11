Евгений Редин наградил южноуральских боксеров

«Очень приятно, когда спортсмены Южного Урала встают на пьедесталы почета на различных соревнованиях. Мы признательны и тренерскому составу сборной региона, – подчеркнул первый заместитель губернатора Челябинской области, председатель правления федерации бокса Челябинской области Евгений Редин. – Сегодня в области есть спортсмены разных возрастов. Это очень ярко видно за последние годы. Несколько ребят входят в состав сборной страны, и в ближайших ее резервах». Победителем первенства Европы по боксу среди юношей 15-16 лет в городе Альбена (Болгария) стал кандидат в мастера спорта Всеволод Шумков. В Болгарии Всеволод выиграл пять боев в весовой категории до 54 кг. Тренируется под руководством тренера спортивной сборной команды Челябинской области по боксу Александра Шамсудинова. Мастер спорта Алексей Киселёв выиграл первенство Европы по боксу среди юниоров 17-18 лет (Турция). В Анталье Алексей провел пять боев. В финальном бою в весе до 56 кг выиграл у хозяина ринга Ахмета Отку (3:2). Все предыдущие поединки спортсмена из Челябинской области завершились в его пользу со счетом 5:0. В настоящее время боксер тренируется под руководством заслуженного тренера России, тренера спортивной сборной команды Челябинской области по боксу Александра Орлова спортивной школы «Юный динамовец». Заслуженный мастер спорта, Чемпион России, Европы, победитель Кубка мира, серебряный призер Чемпионата мира, директор спортивной школы «Юный динамовец» Эдуард Абзалимов стал бронзовым призёром Чемпионата России по боксу среди мужчин в весовой категории до 56 кг в городе Грозный (Чеченская Республика). В настоящее время спортсмен тренируется под руководством заслуженного тренера России, заслуженного работника физической культуры, главного тренера спортивной сборной команды Челябинской области по боксу Владимира Рощенко и тренера спортивной сборной команды Челябинской области по боксу Радика Шамсутдинова. Также бронзовую медаль в Грозном завоевал мастер спорта Эдмонд Худоян, тренируют спортсмена тренера спортивной сборной команды Челябинской области по боксу Дмитрий Сайфулина и заслуженный тренера России, главный тренера спортивной сборной команды Челябинской области по боксу Виктор Фархутдинов. Евгений Редин обсудил со спортсменами и тренерами ближайшие страты, в которых примут участие южноуарильцы и дальнейшие планы по развитию и укреплению школы бокса Челябинской области.