Держат себя в хорошей форме с самого детства

16 ноября в большом зале дворца творчества детей и молодежи состоялся ежегодный фестиваль по танцевальной аэробике для детей старшего дошкольного возраста «Волшебный калейдоскоп».

В фестивале собрал 94 участника из 11 дошкольных образовательных организаций и двух дошкольных отделений общеобразовательных организаций Озёрского городского округа.

На фестивале были представлены 14 композиций, состоящих из элементов ритмики и аэробики с использованием спортивных предметов: степ-платформ, скакалок, фитболов, помпонов и обручей. Яркими и зажигательными номерами дошкольники порадовали всех присутствующих в зале, а зрители тепло поддерживали каждое выступление юных участников фестиваля. Все композиции были отмечены дипломами в разных номинациях:

- оригинальность композиции (МБДОУ ДС №8);

- современный танец (МБДОУ ДС №10);

- творческий подход (МБДОУ ЦРР ДС №15);

- артистичность (МБДОУ ДС №27);

- разнообразие движений (МБДОУ ДС №43);

- сложность композиции (МБДОУ ДС №50);

- романтичность номера МБДОУ ЦРР ДС №51);

- сценичность номера (МБДОУ ДС №53);

- спортивный танец (МБДОУ ЦРР ДС №54);

- динамичность композиции (МБДОУ ЦРР ДС №55);

- грациозность и пластичность (МБДОУ ЦРР ДС №58);

- владение предметом (МБДОУ ЦРР ДС №58);

- синхронность исполнения (МБОУ СОШ №32);

- характерность исполнения (МБОУ СКОШ №36).

Управление образования благодарит за организацию фестиваля всех педагогов и руководителей дошкольных образовательных организаций – участников, городское методическое объединение инструкторов по физической культуре, коллектив дворца творчества детей и молодёжи и желает всем дальнейших творческих успехов.

Информация и фото предоставлены Управлением образования.

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