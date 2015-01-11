В Кыштыме следственный отдел занялся ДТП со школьницей, которую протащила по асфальту маршрутка

Напомним, в минувшую среду девятилетняя школьница не успела выйти из маршрутного такси в микрорайоне Нижнего Кыштыма, как автоматическая дверь закрылась, зажав рюкзак девочки. Не увидев этого, водитель тронулся с места, протащив девочку по асфальту несколько метров. Мужчина заметил её, только когда услышал крики очевидцев.

Юная пассажирка отказалась от его помощи, и тот уехал с места ДТП. Сама же пострадавшая всё-таки попала в больницу, где у неё диагностировали перелом стопы.

– По данному факту проводится доследственная проверка, – сообщил сайту «Кыштымский рабочий» следователь следственного отдела по Кыштыму Михаил Наумов. – Будут установлены все обстоятельства произошедшего, после чего мы примем решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении.

Как уже сообщалось, за оставление места дорожно-транспортного происшествия виновник аварии уже привлечён к административной ответственности. За это ему грозит лишение прав до полутора лет или арест до пятнадцати суток.

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