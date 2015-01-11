Из-за утечки на водопроводе перекроют движение

Уважаемые жители Озерска!

В связи с работами, проводимыми ММПКХ по устранению утечки на водопроводных сетях, будет временно перекрыто движение транспортных средств по ул. Герцена - на участке от ул. Свердлова до пр. Победы на период с 09:00 час. 20.11.2017 г. до 21:00 час. 22.11.2017 г.

Информация предоставлена УКСиБ