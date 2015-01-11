Из-за утечки на водопроводе перекроют движение

Уважаемые жители Озерска!
В связи с работами, проводимыми ММПКХ по устранению утечки на водопроводных сетях, будет временно перекрыто движение транспортных средств по ул. Герцена - на участке от ул. Свердлова до пр. Победы на период с 09:00 час. 20.11.2017 г. до 21:00 час. 22.11.2017 г.
Информация предоставлена УКСиБ
Ключевые теги: перекрытие движения автотранспорта.
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