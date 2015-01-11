» На улицах Озерска станет чище

С городских улиц в скором времени будут убраны рекламные конструкции, размещённые с нарушениями закона. Информация о незаконных объектах с предписанием о демонтаже опубликована официальными средствами массовой информации.

Под бдительное око муниципального надзора подпало сразу несколько конструкций, установленных без соответствующего разрешения на улицах Челябинская, Ленина, Семенова и Октябрьская. Так, например, заместителем главы Озёрского городского округа А.А. Бахметьевым предписано демонтировать рекламную конструкцию интернет-провайдера в 12 м на северо-восток от жилого дома № 18 по ул. Октябрьская . В Предписании указано, что размещение этого рекламного щита является прямым нарушением части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».

В официальном уведомлении подчёркивается, что, в соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за установку и эксплуатацию рекламной конструкции без предусмотренного законодательством разрешения предусмотрено наказание в виде административного штрафа для юридических лиц от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Озёрск.ру