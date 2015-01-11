В челябинских автобусах можно будет расплачиваться банковской картой

Оплачивать проезд в общественном транспорте Челябинска можно будет с помощью обычной банковской карты – об этом в понедельник, 20 ноября, в ходе аппаратного совещания заявил руководитель Управления транспорта города Роман Болотов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам чиновника, нововведение позволит сделать поездки максимально комфортными для пассажиров. «Эта работа ведется со Сбербанком, цель – объединить транспортную карту с простой банковской. На сегодняшний день в тестовом варианте мы это уже апробировали, система работает», – говорит чиновник. И подчеркивает, что никакой комиссии при снятии 23 рублей за проезд не будет.

Он также отметил, что в будущем банковской картой можно будет расплачиваться и в рельсовом транспорте. «Сейчас мы работаем с ЮУЖД, чтобы та же карта принималась и в электричках. В Челябинске учится много студентов, которые приезжают из области. Они должны спокойно пересесть в общественный транспорт и доехать до своего учебного заведения», – добавил Болотов.+

Напомним, власти Челябинска планируют увеличить срок действия единого пересадочного билета с 60 до 90 минут.

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