Публичная библиотека приглашает на фестиваль ярнбомбинга

Фестиваль «РасКраски» знаменует собой итог Года экологии в России. Его цель – дать вторую жизнь вещам и создать яркие арт-объекты.
«В этом году зима не спешит радовать снегом, и количество пасмурных дней удивительно велико. Вот поэтому и родилась идея раскрасить сквер в разные цвета. Мы остановились на «вязаном граффити»: временные объекты не повредят кору деревьев, а весной и летом сквер снова будет радовать природными красками», – отметила заместитель директора ЧОУНБ по творческой деятельности Наталья Соловьева.
«Yarnbombing» – это новый вид искусства, подразумевающий украшение уличных объектов и деревьев вязаными изделиями.
Сейчас фестиваль проходит подготовительный период – идет разработка концепции и сбор заявок участников. Литературный сквер находится в самом центре города, и все, что создано руками участников, должно быть не только ярко, но и эстетично. Организаторы не исключают, что фестиваль может стать ежегодным.
К участию в фестивале организаторы приглашают всех творческих людей. Это хорошая возможность осуществить свои художественные замыслы, проявить фантазию и украсить литературный сквер Публичной библиотеки. «Создание и развитие креативных общественных пространств, тем более с помощью самих горожан, мы считаем важным социальным направлением в жизни большого города. А «вязаное граффити» сделает сквер ярче и теплее», – добавила Наталья Соловьева.
Литературный сквер библиотеки станет уютным местом для зимних прогулок и фотосессий горожан. Возможно, в нем появятся связанные литературные герои и специальные боксы для зимнего буккроссинга, чтобы читатели библиотеки могли и зимой обмениваться любимыми литературными произведениями.
Первый фестиваль ярнбомбинга «РасКраски» пройдет в литературном сквере в конце декабря.
Подать заявку на участие в фестивале можно по телефону: 266-62-96 или в группе проекта.
Источник: http://pravmin74.ru/novosti/publichnaya-biblioteka-priglashaet-na-festival-yarnbombinga-41729
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