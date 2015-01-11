Публичная библиотека приглашает на фестиваль ярнбомбинга

Фестиваль «РасКраски» знаменует собой итог Года экологии в России. Его цель – дать вторую жизнь вещам и создать яркие арт-объекты. «В этом году зима не спешит радовать снегом, и количество пасмурных дней удивительно велико. Вот поэтому и родилась идея раскрасить сквер в разные цвета. Мы остановились на «вязаном граффити»: временные объекты не повредят кору деревьев, а весной и летом сквер снова будет радовать природными красками», – отметила заместитель директора ЧОУНБ по творческой деятельности Наталья Соловьева. «Yarnbombing» – это новый вид искусства, подразумевающий украшение уличных объектов и деревьев вязаными изделиями. Сейчас фестиваль проходит подготовительный период – идет разработка концепции и сбор заявок участников. Литературный сквер находится в самом центре города, и все, что создано руками участников, должно быть не только ярко, но и эстетично. Организаторы не исключают, что фестиваль может стать ежегодным. К участию в фестивале организаторы приглашают всех творческих людей. Это хорошая возможность осуществить свои художественные замыслы, проявить фантазию и украсить литературный сквер Публичной библиотеки. «Создание и развитие креативных общественных пространств, тем более с помощью самих горожан, мы считаем важным социальным направлением в жизни большого города. А «вязаное граффити» сделает сквер ярче и теплее», – добавила Наталья Соловьева. Литературный сквер библиотеки станет уютным местом для зимних прогулок и фотосессий горожан. Возможно, в нем появятся связанные литературные герои и специальные боксы для зимнего буккроссинга, чтобы читатели библиотеки могли и зимой обмениваться любимыми литературными произведениями. Первый фестиваль ярнбомбинга «РасКраски» пройдет в литературном сквере в конце декабря. Подать заявку на участие в фестивале можно по телефону: 266-62-96 или в группе проекта.