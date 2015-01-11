«Безопасный город»: в планах весь Озерск и поселки

В администрации Озерского городского округа состоялось совещание по теме развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В нем приняли участие глава округа Евгений Щербаков, начальник Управления МВД России по ЗАТО город Озерск Сергей Ревякин, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Андрей Печенкин, а также представители других правоохранительных органов и ФГУП «ПО «Маяк».

АПК «Безопасный город» в Озерске была установлена в 2016 году в рамках государственно-частного партнёрства ФГУП «ПО Маяк» совместно с ООО «Уральские кабельные сети - Озерск». В общей сложности было смонтировано 38 камер, 14 опор для монтажа оптико-волоконного оборудования, а также подключены два сервера в дежурных частях ГИБДД и УВД. Система позволяет в режиме реального времени отслеживать перемещения транспортных средств и реагировать на административные правонарушения, которые происходят на улицах города.

Озерский опыт был признан успешным на федеральном уровне и по инициативе Госкорпорации «Росатом» будет распространен на все закрытые города. Эффективность «Безопасного города» оценили и в самом Озерске: как отметил в ходе совещания Сергей Ревякин, в 2017 году отмечается снижение регистрация преступлений на 10%, административных правонарушений в области охраны общественного порядка на 16,6%, по линии ГАИ на 4,5%.

В настоящее время речь идет о том, чтобы использовать аппаратно-программный комплекс для охраны общественного порядка. Для этого необходимо оснастить камерами видеонаблюдения места с массовым пребыванием граждан, а также, в перспективе, и жилой массив муниципалитета. В ходе совещания обсуждались общественные места Озерска, поселков Метлино и Новогорный, которые необходимо обеспечить видеонаблюдением, а также план работ по дальнейшему внедрению АПК «Безопасный город».

- Первые результаты работы комплекса положительные, - отметил Евгений Щербаков, - благодаря совместным усилиям муниципалитета, правоохранительных органов, ФГУП «ПО «Маяк» и социально-ответственного бизнеса, «Безопасный город» функционирует, он уже позволил улучшить общественную безопасность в муниципалитете. Это значит, что мы на верном пути.

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